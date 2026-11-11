Un posto al sole, le anticipazioni del 12 novembre 2026: Greta viene arrestata

L'arresto di Greta solleva l'opinione pubblica e Cristina è sconvolta: trama di "Un posto al sole" del 12 novembre

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Un posto al sole, le anticipazioni del 12 novembre 2026: Greta viene arrestata
Ufficio stampa Rai
Roberto e Greta, Un posto al sole
Perché Greta Fournier viene arrestata? Chi è la PM Cimmino? Cosa succede a Cristina?

Giovedì 12 novembre torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 ambientata a Napoli. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti tra le vicende di Palazzo Palladini e le storie che intrecciano le loro vite. Ecco le anticipazioni della puntata del 12 novembre.

Nella puntata precedente dell’11 novembre

Nella puntata di mercoledì 11 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. L’idea di Greta di staccare la spina e partire per qualche giorno insieme alla figlia sembra rivelarsi un pessimo errore. La PM Cimmino si persuade della sua colpevolezza, mentre Roberto spera di riuscire a trovare Greta prima della polizia. Intanto, Guido e Mariella stanno per ricevere a Palazzo la visita di un ospite un po’ “ingombrante”.

Anticipazione della puntata del 12 novembre 2026

La notizia del fermo di Greta Fournier scuote l’opinione pubblica e diventa subito un caso mediatico. Roberto e l’avvocato cercano di contenere le conseguenze della vicenda e di sostenere Cristina, sconvolta dalla situazione. Damiano, intanto, non nasconde alla PM Cimmino i propri dubbi sulla colpevolezza di Greta.

A Palazzo, la perizia sull’appartamento di Renato rischia di infrangere definitivamente il sogno di Silvia e Michele di acquistare la casa. Prosegue anche la “guerra fredda” di Guido, ignaro che nel cortile sta per verificarsi un imprevisto ad alta tensione con la cagnolina Bricca.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Anticipazioni di Un posto al sole