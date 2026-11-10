Un posto al sole, le anticipazioni dell’11 novembre 2026: Greta commette un pessimo errore

La PM Cimmino è convinta della colpevolezza di Greta mentre Roberto cerca di salvarla: trama di "Un posto al sole" dell'11 novembre

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Ufficio stampa Rai Greta e Roberto, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 11 novembre.

Nella puntata precedente del 10 novembre 2026

Nella puntata di martedì 10 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Marina si sente in parte rassicurata dalla partenza improvvisa di Greta, mentre Roberto è sempre più preoccupato. Damiano continua a seguire la pista suggeritagli da Ferri, ma un colpo gobbo di Walter Scala imprime una rapida e drammatica svolta alle indagini. Intanto, l’incontro fortuito tra l’agente immobiliare che si occupa della valutazione della casa di Renato e Alberto Palladini fa riaffiorare in lui la nostalgia per il Palazzo, un tempo appartenuto alla sua famiglia.

Anticipazione della puntata del 11 novembre 2026

L’idea di Greta di staccare la spina e partire per qualche giorno insieme alla figlia sembra rivelarsi un pessimo errore. La PM Cimmino si persuade della sua colpevolezza, mentre Roberto spera di riuscire a trovare Greta prima della polizia. Intanto, Guido e Mariella stanno per ricevere a Palazzo la visita di un ospite un po’ “ingombrante”.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026.