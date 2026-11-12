Un posto al sole, le anticipazioni del 13 novembre 2026: Roberto prende una decisione importante

Ufficio stampa Rai Roberto, Un posto al sole

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 ambientata a Napoli, che dal 1996 accompagna il pubblico con le vicende dei suoi protagonisti. Ecco le anticipazioni di venerdì 13 novembre 2026.

Nella puntata precedente del 12 novembre 2026

Nella puntata di giovedì 12 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La notizia del fermo di Greta Fournier scuote l’opinione pubblica e diventa subito un caso mediatico. Roberto e l’avvocato cercano di contenere le conseguenze della vicenda e di sostenere Cristina, sconvolta dalla situazione. Damiano, intanto, non nasconde alla PM Cimmino i propri dubbi sulla colpevolezza di Greta.

A Palazzo, la perizia sull’appartamento di Renato rischia di infrangere definitivamente il sogno di Silvia e Michele di acquistare la casa. Prosegue anche la “guerra fredda” di Guido, ignaro che nel cortile sta per verificarsi un imprevisto ad alta tensione con la cagnolina Bricca.

Anticipazione della puntata del 13 novembre 2026

Michele e Silvia provano a convincere Renato a trovare una cifra soddisfacente per entrambi e concludere la compravendita della casa. Nella trattativa, però, potrebbe inserirsi un terzo incomodo.

La decisione impulsiva di Greta di allontanarsi da casa con Cristina, rendendosi quasi irreperibile, avrà pesanti conseguenze. Per stare vicino alla figlia, Roberto prenderà una decisione importante.

Intanto, Guido e Mariella litigano per il cane Diablo, ma sarà proprio lui, alla fine, a farli riappacificare.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026.