Un posto al sole, le anticipazioni del 17 novembre 2026: Silvia e Michele sotto pressione

Ufficio stampa Rai Michele, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 17 novembre.

Nella puntata precedente del 16 novembre 2026

Nella puntata di lunedì 16 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. L’offerta di acquisto avanzata da Alberto ha messo in crisi Renato e accresciuto la frustrazione di Silvia e Michele, turbati all’idea di perdere la loro adorata casa. Intanto, tra progetti e piccoli stravolgimenti, gli abitanti della Terrazza si sono preparati ai lavori per dividere lo storico appartamento di Palazzo Palladini. Di fronte all’indifferenza di Troncone, che non intende firmare i documenti necessari per l’adottabilità del cane, Guido si è visto costretto a trovare un’altra soluzione.

Anticipazione della puntata del 17 novembre 2026

La scoperta che Alberto è interessato ad acquistare la casa metterà ulteriore pressione a Silvia e Michele, che cercheranno di correre ai ripari. Renato, preso fra due fuochi, sarà costretto a prendere una decisione. Dopo una festa di congedo da un luogo che li ha visti giovani e felici, inizieranno i lavori di ristrutturazione per dividere la Terrazza. Esasperato dalla presenza del cane, Guido darà un aut aut a Mariella.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026.