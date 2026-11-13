Un posto al sole, le anticipazioni del 16 novembre 2026: Alberto mette in crisi Renato

Silvia e Michele sono frustrati e temono di perdere la loro casa: trama di "Un posto al sole" del 16 novembre

Ufficio stampa Rai Alberto, Michele e Silvia, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 16 novembre.

Nella puntata precedente del 13 novembre 2026

Michele e Silvia provano a convincere Renato a trovare una cifra soddisfacente per entrambi e concludere la compravendita della casa. Nella trattativa, però, potrebbe inserirsi un terzo incomodo.

La decisione impulsiva di Greta di allontanarsi da casa con Cristina, rendendosi quasi irreperibile, avrà pesanti conseguenze. Per stare vicino alla figlia, Roberto prenderà una decisione importante.

Intanto, Guido e Mariella litigano per il cane Diablo, ma sarà proprio lui, alla fine, a farli riappacificare.

Anticipazione della puntata del 16 novembre 2026

L’offerta di acquisto avanzata da Alberto metterà in crisi Renato e accrescerà la frustrazione di Silvia e Michele, turbati all’idea di perdere la loro adorata casa. Intanto, tra progetti e piccoli stravolgimenti, gli abitanti della Terrazza si prepareranno ai lavori per dividere lo storico appartamento di Palazzo Palladini. Di fronte all’indifferenza di Troncone, che non intende firmare i documenti necessari per l’adottabilità del cane, Guido sarà costretto a trovare un’altra soluzione.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026.