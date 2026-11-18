Cirillo deve affrontare Maurizio e il confronto è drammatico: finalmente rivela la verità. Trama di Un posto al sole del 19 novembre

Ufficio stampa Rai Maurizio, Un posto al sole

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 ambientata a Napoli. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie, tra vicende familiari e scelte che cambiano gli equilibri. Ecco le anticipazioni di giovedì 19 novembre 2026.

Nella puntata precedente del 18 novembre 2026

Mercoledì 18 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Micaela è sempre più avvitata nella sua dark side. Maurizio, consapevole di aver creato una profonda frattura tra Monica e Manuela, prende una difficile decisione. Intanto Renato, dopo aver accettato l’offerta di Alberto, deve fare i conti con i sensi di colpa, mentre Silvia e Michele ricevono un altro duro colpo da Alberto.

Anticipazione della puntata del 19 novembre 2026

Per le Cirillo arriva il drammatico confronto con Maurizio, che decide finalmente di rivelare tutta la verità sulla notte in cui sono state concepite. Le condizioni dell’uomo, però, precipitano e lo costringono a un disperato rientro in ospedale. Intanto, davanti all’inflessibilità di Alberto, Silvia e Michele devono cercare in tutta fretta una nuova casa. Per Guido è arrivato il momento di salutare il cane: dovrà affrontare le lacrime di Mariella e Lollo, oltre al severo giudizio di tutto il condominio.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026.