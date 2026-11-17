Micaela è sempre più avvitata nella sua dark side e Maurizio prende una decisione difficile: trama di "Un posto al sole" del 18 novembre

Ufficio stampa Rai Micaela, Un posto al sole

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli. Ecco le anticipazioni di mercoledì 18 novembre.

Nella puntata precedente del 17 novembre 2026

Nella puntata del 17 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La scoperta che Alberto è interessato ad acquistare la casa mette ulteriore pressione a Silvia e Michele, che cercano di correre ai ripari. Renato, preso fra due fuochi, è costretto a prendere una decisione. Dopo una festa di congedo da un luogo che li ha visti giovani e felici, iniziano i lavori di ristrutturazione per dividere la Terrazza. Esasperato dalla presenza del cane, Guido dà un aut aut a Mariella.

Anticipazione della puntata del 18 novembre 2026

Micaela è sempre più avvitata nella sua dark side. Maurizio, consapevole di aver creato una profonda frattura tra Monica e Manuela, prenderà una difficile decisione. Intanto Renato, dopo aver accettato l’offerta di Alberto, dovrà fare i conti con i propri sensi di colpa, mentre Silvia e Michele riceveranno un altro duro colpo da Alberto.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026.