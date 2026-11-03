Un posto al sole, le anticipazioni del 4 novembre 2026: il gioco pericoloso di Lorenza

Ufficio stampa Rai Lorenza, Un posto al sole

Mercoledì sera torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle loro storie. Ecco le anticipazioni di mercoledì 4 novembre.

Nella puntata precedente del 3 novembre 2026

Martedì 3 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Renato è sul punto di prendere un’importante decisione, destinata ad avere ricadute su Silvia e Michele. Intanto, l’incidente al Caffè Vulcano provoca un’ulteriore frattura tra i membri dello staff e porta Diego ad aprire finalmente gli occhi. Greta si rende conto della delicatezza della propria situazione legale, ma trova un punto fermo in Roberto; Marina, invece, non può fare altro che subire in silenzio la vicinanza fra i due. Alberto si rivolge a Guido e soprattutto a Mariella per risolvere un problema «bestiale».

Anticipazione della puntata del 4 novembre 2026

Roberto, impegnato a sostenere Greta e a dimostrarne l’innocenza, si stupisce dell’insolita comprensione di Marina. Al Caffè Vulcano, il ricatto di Lorenza rappresenta un duro colpo, ma i tre soci riconoscono gli errori commessi con Samuel e Micaela e si preparano ad affrontare il futuro più uniti che mai. Intanto, Mariella scopre che il cane che aveva terrorizzato Alberto è una sua vecchia conoscenza, ma Guido non intende assecondare lo slancio animalista della moglie.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026.