Un posto al sole, le anticipazioni del 13 ottobre 2026: Alberto prende la decisione giusta

Alberto non sa se assecondare una richiesta ma l'incontro con Luca è illuminante: trama di "Un posto al sole" del 13 ottobre

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Un posto al sole, le anticipazioni del 13 ottobre 2026: Alberto prende la decisione giusta
Ufficio stampa Rai
Alberto, Un posto al sole
Chi sono i protagonisti di Un posto al sole? Quali sono le ultime novità della soap? Dove si gira Un posto al sole?

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 13 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 12 ottobre 2026

Nella puntata di lunedì 12 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Un incontro casuale porta Raffaele a rendersi conto di quanto Diego sia allegro e rilassato quando sta con Lorenza; una presa di coscienza che spinge padre e figlio a un confronto sincero ma doloroso sulla relazione di Diego con Ida. Intanto, di fronte alla curiosità di Lollo, Mariella nasconde istintivamente che Sasà e Castrese sono una coppia, generando il disappunto di Guido per quella bugia e aprendo a un’attenta riflessione sul rapporto tra genitori e figli.

Anticipazione della puntata del 13 ottobre 2026

Alberto non sa se assecondare una richiesta, ma un discorso illuminante di Luca lo aiuterà a prendere la decisione giusta. Lorenza continua a sorprendere Diego con i suoi molti talenti, mentre Raffaele si sente impotente e dispiaciuto perché la relazione fra il figlio e Ida è sempre faticosa. Ma forse le cose sono in procinto di cambiare.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 12 ottobre al 16 ottobre 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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