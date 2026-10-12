Un posto al sole, le anticipazioni del 13 ottobre 2026: Alberto prende la decisione giusta

Ufficio stampa Rai Alberto, Un posto al sole

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 13 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 12 ottobre 2026

Nella puntata di lunedì 12 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Un incontro casuale porta Raffaele a rendersi conto di quanto Diego sia allegro e rilassato quando sta con Lorenza; una presa di coscienza che spinge padre e figlio a un confronto sincero ma doloroso sulla relazione di Diego con Ida. Intanto, di fronte alla curiosità di Lollo, Mariella nasconde istintivamente che Sasà e Castrese sono una coppia, generando il disappunto di Guido per quella bugia e aprendo a un’attenta riflessione sul rapporto tra genitori e figli.

Anticipazione della puntata del 13 ottobre 2026

Alberto non sa se assecondare una richiesta, ma un discorso illuminante di Luca lo aiuterà a prendere la decisione giusta. Lorenza continua a sorprendere Diego con i suoi molti talenti, mentre Raffaele si sente impotente e dispiaciuto perché la relazione fra il figlio e Ida è sempre faticosa. Ma forse le cose sono in procinto di cambiare.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 12 ottobre al 16 ottobre 2026.