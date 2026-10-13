Un posto al sole, le anticipazioni del 14 ottobre 2026: Scala inizia a imporsi

Ufficio stampa Rai Scala, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 14 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 13 ottobre 2026

Nella puntata di martedì 13 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto non sa se assecondare una richiesta, ma un discorso illuminante di Luca lo aiuterà a prendere la decisione giusta. Lorenza continua a sorprendere Diego con i suoi molti talenti, mentre Raffaele si sente impotente e dispiaciuto perché la relazione fra il figlio e Ida è sempre faticosa. Ma forse le cose sono in procinto di cambiare.

Anticipazione della puntata del 14 ottobre 2026

Scala inizia a far valere il proprio ruolo di direttore in Radio. Roberto, approfittando della partenza di Marina per Londra e con la necessità di accelerare il trasferimento di Cristina a Salerno, si ritrova a trascorrere un bel pomeriggio con Greta: la loro complicità non passerà inosservata. Anna non riesce ancora a liberarsi dei sensi di colpa. Intanto, alla ricerca di una nuova collaboratrice domestica, Serena e Filippo si rivolgono a Rosa, ma lavorare in quella casa non si rivelerà un’impresa semplice.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 12 ottobre al 16 ottobre 2026.