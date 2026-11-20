Serena è delusa profondamente da Monica e accompagna Manuela da Maurizio: trama di "Un posto al sole" del 23 novembre

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Ufficio stampa Rai Monica, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 23 novembre.

Nella puntata precedente del 20 novembre 2026

Venerdì 20 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Mentre è in carcere, Greta ricorda un dettaglio del giorno in cui scoprì il corpo senza vita di Stefano Mori: un particolare che potrebbe mettere Marina nei guai. Intanto, Manuela e Serena devono informare Monica e Micaela del tragico epilogo che riguarda Maurizio.

Anticipazione della puntata del 23 novembre 2026

Marina apprende con segreta angoscia il dettaglio della borsa femminile che Greta ha ricordato di aver visto in casa di Mori. Ferri informa Damiano della circostanza, ma il poliziotto non sembra prenderla molto sul serio. Delusa dalla reazione di Monica, che non pare intenzionata a comportarsi da madre nemmeno in questo momento drammatico, Serena accompagna Manuela a casa di Maurizio. Qui le due scoprono che in passato l’uomo era molto diverso dalla persona grigia che è diventato negli ultimi anni.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026.