Ufficio stampa Rai Cristina e Leo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 26 novembre.

Nella puntata precedente del 25 novembre 2026

Nella puntata del 25 novembre, in difficoltà nella ricerca di una nuova casa, Silvia e Michele capiscono di avere bisogno di più tempo, ma Alberto non sembra disposto a venire loro incontro. Intanto Damiano continua le indagini per individuare il misterioso finanziatore di Mori, mentre Marina si rende conto che il cerchio si sta stringendo intorno a lei. Dopo le tante incomprensioni, per le donne della famiglia Cirillo arriva il momento dei chiarimenti.

Anticipazione della puntata del 26 novembre 2026

Cristina può finalmente rivedere la mamma durante un colloquio in carcere. Marina sta per confessare tutto a Roberto, ma non trova il coraggio di farlo; lui, però, potrebbe riuscire comunque ad arrivare alla verità. Intanto esplode la tensione sulla questione della casa tra Michele, Silvia e Alberto: i tre si ritrovano su posizioni inconciliabili e a farne le spese è anche Renato. Rosa rivede Pino, che le racconta della sua ultima passione.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026.