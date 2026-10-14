Chi è Aranka Agatha Hurkens, il nuovo amore di Iannone dopo Elodie e Rocío Muñoz Morales

IPA Andrea Iannone

Andrea Iannone ha ritrovato l’amore al fianco di una donna lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip. Chiusa la lunga e intensa storia con Elodie e archiviata la successiva frequentazione con l’attrice Rocío Muñoz Morales, sembra che il cuore del pilota abruzzese sia tornato a battere per la designer Aranka Agatha Hurkens. I due sono stati sorpresi insieme tra le vie del centro di Milano.

Cosa sappiamo di Aranka Agatha Hurkens

Bionda e raffinata, Aranka Agatha Hurkens è una designer di origine olandese che ha scelto Parigi come quartier generale della propria attività professionale. Se le precedenti compagne del pilota erano note al grande pubblico, Aranka opera dietro le quinte del fashion system globale con uno stile discreto e molto apprezzato dagli addetti ai lavori.

Il suo percorso nella moda è iniziato Paesi Bassi, dove ha frequentato il corso di Fashion Design presso il prestigioso Deltion College di Zwolle. Nel corso della sua carriera si è specializzata nel settore degli accessori, focalizzandosi in particolare sulla progettazione di calzature e gioielli per maison internazionali.

Nel suo curriculum spiccano collaborazioni con marchi di primissimo piano come Swarovski e con atelier d’avanguardia parigini come Panconesi. Minimalismo contemporaneo e dettagli ricercati, con evidenti richiami all’estetica Y2K, sono la sua cifra vincente.

Il legame con Andrea Iannone

Lontana dal mondo del gossip, almeno finora. Aranka è balzata agli onori delle cronache rosa dopo le foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi, che la ritraggono per la prima volta in dolce compagnia di un uomo che, al contrario, è ben noto al chiacchiericcio. Sembra che la designer olandese stia frequentando Andrea Iannone: nelle foto si vede la coppia raggiungere corso Sempione, a Milano, a bordo della Mercedes-AMG 63 S nera del centauro, per poi parcheggiare vicino al Jazz Café concedendosi una passeggiata serale attorno all’Arco della Pace.

Abbracci affettuosi, sorrisi e altri dettagli rivelano una complicità e un’intesa palpabili. L’incontro con Aranka segna una significativa ripartenza dopo un periodo sentimentale turbolento. Come ben sanno gli appassionati di gossip, nel passato di Iannone figurano relazioni molto chiacchierate, da quella storica con Belen Rodriguez alla lunga convivenza con Elodie, per arrivare infine al legame con Rocío Muñoz Morales, sbocciato dopo la separazione dell’attrice da Raoul Bova (oggi l’attrice è felice al fianco di Fernando Nicolás).

Sembra che Andrea Iannone stavolta voglia fare sul serio, tanto da cancellare dal proprio profilo Instagram ogni traccia delle passate relazioni, preservando unicamente scatti delle sue imprese sportive in pista, a conferma della determinazione nel voler voltare pagina.

A proposito di pista, il pilota prosegue con tenacia la propria rinascita sportiva sui circuiti internazionali. Superati i complessi anni della squalifica per doping, è tornato a gareggiare nel campionato Harley-Davidson Bagger World con il team Niti Racing, dimostrando resilienza anche dopo spettacolari collisioni di gara. E chissà che con Aranka Agatha Hurkens abbia trovato finalmente un equilibrio, anche dal punto di vista sentimentale.