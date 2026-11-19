Corrado Augias è morto oggi, 19 novembre 2026, all’età di 91 anni. A dare la notizia è stata Repubblica, il quotidiano che per anni ha ospitato i suoi articoli e la sua celebre rubrica di posta. Con lui se ne va la voce colta e pacata che ha accompagnato la tv italiana per oltre sessant’anni, da Telefono Giallo fino a La Torre di Babele su La7. In queste ore il pensiero corre a chi gli è rimasto accanto per una vita intera: la figlia Natalia e la moglie di Corrado Augias, Daniela Pasti. Giornalista, scrittrice e pittrice, lei ha sempre scelto la discrezione, ed è proprio quel riserbo a rendere la sua storia così preziosa da raccontare.

Daniela Pasti, dal padre generale alle pagine di Repubblica

Daniela è figlia di Nino Pasti, bolognese, generale dell’Aeronautica arrivato fino al ruolo di vicecomandante supremo della NATO in Europa per gli affari nucleari. Un uomo dalle idee forti: candidato come indipendente nelle liste del PCI, fu eletto senatore nel 1976 e di nuovo nel 1979, e dedicò gli ultimi anni della sua vita alla battaglia contro le armi atomiche.

Da lui Daniela ha ereditato l’amore per la scrittura e lo sguardo attento sul mondo. Per lungo tempo è stata inviata speciale di Repubblica, il quotidiano a cui per oltre vent’anni è rimasta legata anche la firma del marito.

Il capitolo più sorprendente della sua storia porta dritto al cinema. Nel 1987 firma a quattro mani con Augias il romanzo Tre colonne in cronaca, edito da Mondadori, un’indagine ambientata nel mondo dei giornali che quell’estate entra nelle classifiche dei libri più venduti. Tre anni dopo Carlo Vanzina lo trasforma in un film con un cast di prima grandezza, guidato da Gian Maria Volonté insieme a Sergio Castellitto, Massimo Dapporto, Senta Berger e Lucrezia Lante della Rovere, sulle musiche di Ennio Morricone.

E l’età? Chi la cerca resta a mani vuote: la data di nascita di Daniela Pasti manca dalle biografie pubbliche, un piccolo segreto che lei nasconde con eleganza.

Daniela Pasti e Corrado Augias: un amore durato oltre cinquant’anni

La storia tra Daniela Pasti e Corrado Augias è durata più di mezzo secolo. Si sono scelti tanti anni fa, scoprendo subito di condividere moltissime passioni, a cominciare dalla scrittura, e da allora hanno camminato fianco a fianco. Nel 1965 è nata la loro unica figlia, Natalia Augias, che ha seguito le orme di mamma e papà diventando una giornalista Rai. Sposata con il collega Pietro Suber, Natalia ha regalato alla coppia due nipotine.

La vita di famiglia ha avuto come cornice Roma, la città che Augias ha raccontato in tanti libri. I due hanno abitato a lungo in una villa che un tempo ospitava l’ambasciata del Libano, e sulle pareti di casa, si racconta, trovano posto molte tele dipinte da Daniela: il marito è sempre stato il primo estimatore della sua pittura.

Lui ha portato in tv cultura e passione civile fino agli ultimi mesi, lei ha preferito la quiete dello studio e dei pennelli, fedele a un riserbo che dice molto su di lei. Quella conversazione lunga mezzo secolo si interrompe per il passaggio di Corrado Augias nell’altra dimensione, e a Daniela arriva l’affetto di chi per decenni ha seguito suo marito.