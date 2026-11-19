Natalia Augias ha seguito le orme del padre Corrado mantenendo però un profilo più riservato. La carriera, il marito e quel progetto speciale insieme

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Corrado Augias

Una vita trascorsa nel mondo dell’informazione, una carriera costruita lontano dai riflettori e un cognome importante che non ha mai rappresentato una scorciatoia. Natalia Augias, figlia di Corrado Augias, ha scelto di seguire le orme del padre, ritagliandosi uno spazio tutto suo nel giornalismo italiano. Dalla politica ai grandi avvenimenti internazionali, fino alla monarchia britannica, ha raccontato alcuni dei momenti più significativi degli ultimi decenni.

Chi è Natalia Augias, la figlia di Corrado Augias

Nata a Roma nel 1965, Natalia Augias è l’unica figlia di Corrado Augias e Daniela Pasti, anche lei giornalista. Cresciuta in una famiglia nella quale la cultura, la politica e l’informazione hanno sempre avuto un ruolo centrale, ha deciso fin da giovane di intraprendere la stessa professione dei genitori, riuscendo però a costruirsi un’identità autonoma.

Dopo la laurea in Lettere, ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo nella seconda metà degli anni Ottanta. Tra il 1986 e il 1987 ha lavorato come redattrice per Ulisse 2000, il mensile di Alitalia, per poi ampliare le proprie esperienze professionali collaborando con diverse pubblicazioni, tra cui Panorama, Tatler, W, Interiors e Perspective.

Un percorso che l’ha portata presto a confrontarsi con realtà internazionali, in particolare con Londra, città destinata a diventare fondamentale tanto per la sua carriera quanto per la sua vita personale.

Del resto, la passione per la politica e il giornalismo è una vera tradizione di famiglia. Anche il nonno materno, Nino Pasti, ha avuto un ruolo importante nella vita pubblica italiana: generale dell’Aeronautica, è stato successivamente senatore del Partito Comunista Italiano, dedicandosi anche all’attività giornalistica.

Natalia Augias, la carriera in Rai da Michele Santoro a Londra

La svolta professionale arriva nel 1989, quando Natalia Augias inizia a collaborare con la Rai. Lavora come inviata per il Tg3, seguendo avvenimenti da Londra e dal Sud Italia, e partecipa a Samarcanda, il celebre programma di approfondimento politico condotto da Michele Santoro e Giovanni Mantovani.

Dopo un’esperienza nell’ufficio stampa della direzione Relazioni esterne e internazionali della Rai, nel 1997 viene assunta stabilmente dall’azienda. L’anno successivo entra nella redazione politico-parlamentare del Giornale Radio Rai, dove segue da vicino le vicende delle istituzioni italiane e le campagne elettorali.

Nel 2007 arriva un altro importante riconoscimento: viene promossa caposervizio ed entra nella redazione politica del Tg1. Negli anni successivi racconta alcune delle stagioni più delicate della politica italiana, seguendo i governi guidati da Romano Prodi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte e Mario Draghi.

Nel 2012 riceve il Premio Losardo, mentre nel 2017 assume l’incarico di caporedattrice responsabile, ruolo che ricopre per due anni. Dal 2022 Natalia Augias lavora stabilmente a Londra come corrispondente Rai, occupandosi degli avvenimenti politici, sociali e istituzionali del Regno Unito. Un Paese che conosce profondamente e al quale ha dedicato anche un libro, C’era una volta un regno, incentrato sulla monarchia britannica.

Natalia Augias e il padre Corrado, il libro scritto insieme su Machiavelli

A unire Natalia Augias e il padre Corrado non è stata soltanto la passione per il giornalismo, ma anche un importante progetto editoriale. Nel 2026 padre e figlia hanno infatti pubblicato insieme L’uomo che inventò la politica. Inchiesta su Machiavelli, un libro che rappresenta un incontro tra due generazioni e due modi di osservare la politica e la società.

Il volume, costruito come un dialogo-inchiesta, propone una rilettura originale della vita e del pensiero di Niccolò Machiavelli, liberandolo dai luoghi comuni e dalle interpretazioni scolastiche che per secoli ne hanno condizionato l’immagine. Ne emerge il ritratto di un uomo moderno, ironico e profondamente consapevole dei meccanismi del potere, ben lontano dalla figura cinica e spregiudicata alla quale viene spesso associato.

Ma il confronto tra Corrado e Natalia Augias va ben oltre il Cinquecento. Attraverso Machiavelli, i due giornalisti affrontano alcune delle grandi questioni del nostro tempo: l’ascesa dei populismi, il ritorno dei sovranismi, le fragilità dell’Unione Europea e la crisi del diritto internazionale.

Un lavoro a quattro mani che racconta anche il loro rapporto, fondato su una comune curiosità intellettuale e sulla volontà di comprendere il presente attraverso la storia. Per Natalia, un’occasione per condividere con il padre non soltanto un progetto professionale, ma anche quella passione per la cultura e l’approfondimento che ha accompagnato entrambi lungo le rispettive carriere.

Natalia Augias, chi è il marito Pietro Suber e quanti figli ha

Se sul piano professionale Natalia Augias ha costruito una carriera importante, nella vita privata ha sempre preferito mantenere un profilo riservato, proteggendo la propria famiglia dall’attenzione mediatica.

È sposata con Pietro Suber, anche lui giornalista, con una lunga esperienza nel mondo dell’informazione televisiva. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Rai e Mediaset, ricoprendo anche il ruolo di caporedattore e dedicandosi alla realizzazione di documentari su temi politici e sociali.

Dal loro matrimonio sono nate due figlie, delle quali si conoscono pochi dettagli proprio per la scelta della coppia di tutelarne la riservatezza.

Nonostante il cognome celebre e la notorietà del padre, Natalia ha sempre preferito lasciare che fosse il suo lavoro a parlare. Una scelta che racconta molto della sua personalità: discreta, lontana dal gossip e profondamente legata a una professione che, per lei, rappresenta molto più di una semplice eredità familiare.