David e i gemelli Micol e Marco sono i nipoti (amatissimi) di Corrado Augias: il legame speciale con il nonno.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

David, che insegna a Oxford, Micol che ha studiato a Parigi e Marco che vive a Londra: i nipoti di Corrado Augias si sono costruiti una carriera lontana dalla televisione ed erano legatissimi al loro amato nonno, scomparso a 91 anni.

La famiglia di Corrado Augias

Giovedì 19 novembre 2026, Corrado Augias ci ha lasciato. Il giornalista, scrittore e conduttore si è spento dopo una vita fatta di libri, ricerche storiche e trasmissioni di divulgazione culturale. Con la sua grande saggezza, l’intelligenza e la voglia di interrogarsi sempre, Augias ha segnato un’epoca. Il giornalista è stato fondamentale per tantissimi lettori e telespettatori che hanno letto i suoi libri e seguito le sue trasmissioni, ma lo è stato ancora di più per i suoi nipoti.

Sposato dal 1963 con Daniela Pasti, scrittrice, pittrice e giornalista, Augias aveva una figlia, Natalia Augias. La donna – scrittrice, giornalista e divulgatrice – è stata sempre molto legata al suo famosissimo papà. Dopo aver studiato e lavorato in Inghilterra, Natalia è tornata in Italia.

“Era papà a segnare il tempo – aveva spiegato – e il suo tempo era veloce, velocissimo, si alzava alle sei del mattino e lavorava fino a notte a mille cose insieme, se volevi la sua attenzione dovevi correre. Era un padre così straordinario che per trovare il mio spazio sono dovuta andare a studiare e poi a lavorare in Inghilterra”.

Chi sono e cosa fanno i nipoti di Corrado Augias

Natalia Augias ha avuto tre figli: David, che ha 35 anni, e i gemelli Micol e Marco, di 31 anni. I tre hanno sempre avuto un rapporto speciale con il nonno da cui hanno ereditato una mente brillante e la voglia di conoscere il mondo. David è diventato un criminologo e lavora ad Oxford dove insegna. Micol ha studiato a Parigi, città che Augias amava moltissimo, specializzandosi in management. Infine Marco si è trasferito dall’Italia a Londra dove lavora come cuoco.

La stessa Natalia Augias ha spiegato che il conduttore e giornalista, sempre impegnato e indaffarato con il suo lavoro, avrebbe deciso di rallentare e fermarsi proprio per amore dei nipoti.

“È accaduto con i miei tre figli, David, di 35 anni e Micol e Marco, gemelli, che oggi hanno 31 anni – ha confessato la giornalista -. Per loro Corrado è stato un nonno straordinario, con loro si è fermato. Quel tempo che correva così veloce quando io ero bambina — anche in montagna dovevo faticare per stare al suo passo — si è trasformato in vacanze bellissime ad Asiago e nella casa in campagna a Todi”.

Natalia Augias ha raccontato il “Corrado nonno”, un uomo pronto ad ascoltare i suoi nipoti, ad aiutarli con gli studi, ma anche a scherzare con loro. “Li ascoltava, li seguiva, li amava – ha confidato -. Ricordo che alla fine di un anno scolastico difficile per uno dei miei figli, per tutta l’estate papà in Umbria gli aveva dato ripetizioni. All’inizio mio figlio era alquanto spaventato, poi invece nonno e nipote si divertirono un mondo. Perché mio padre aveva un segreto: non è mai invecchiato”.