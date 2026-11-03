L’età di Cesare Cremonini manda in tilt i concorrenti de L’Eredità: “Ha compiuto 35 anni nel 1585”

IPA Cesare Cremonini

Anche il 3 novembre torna immancabile su Rai uno l’appuntamento con L’Eredità e con Marco Liorni. Una puntata in cui non sono mancate le risate, le emozioni e i colpi di scena. Federico, che sperava di arrivare per la quinta volta consecutiva alla Ghigliottina, ha dovuto lasciare il posto a Lorenzo. Le domande pensate dagli autori per la serata sono cattivelle e mettono in crisi i concorrenti più di una volta, soprattutto quando sparigliano le carte con il compleanno di Cesare Cremonini.

Cosa è successo il 3 novembre

Ma andiamo per gradi. Il primo giro di Sbagliando si impara mette in difficoltà più di un concorrente e alla fine è Margherita la prima a sbagliare due risposte. Punta il dito contro Eliana, ma è lei ad avere la peggio e ad abbandonare il gioco. Si passa a 1,2,3… Quella! che vede cedere per primo Stefano: se la gioca contro Riccardo, ma non riesce a batterlo e deve lasciare il gioco. Salutandolo Marco Liorni ricorda la sua passione per Harry Potter e si lancia anche lui in un incantesimo: “Wingardium Leviosa!” esclama insieme al concorrente uscente. E chissà che la magia non porti qualche bel risultato. Con A spasso nel tempo l’età di Cesare Cremonini mette in crisi: in che anno ha compiuto 35 anni? La risposta corretta, a sorpresa, è 1585. Sì perché quello di cui si parla non è il cantante, ma un filosofo e naturalista vissuto appunto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. Sono in 3 a cadere nel tranello e a sbagliare la risposta, ma quello a cui va peggio è Gaetano che aveva già lo spiccio giallo. Porta in sfida Eliana per provare ad accaparrarsi il suo montepremi. Ma ha fatto i conti senza l’oste: è lei ad aumentare il gruzzolo.

Alla Scossa con Ofelia Passaponti si parla di peccati di gola: i concorrenti devono evitare di chiamare quello che tra gli elencati non è presente nella lista dei 50 migliori dolci. I pancake danno la scossa a Eliana che sceglie di giocarsela contro Lorenzo. La sfida è accesa, ma alla fine è proprio lui a spuntarla e ad andare al Triello insieme a Riccardo e Federico: quest’ultimo potrebbe tornare alla Ghigliottina per la quinta sera consecutiva. L’impresa non riesce come avrebbe sperato perché sono gli altri due ad andare all’Ultima Sfida. Un errore di Riccardo proprio sull’ultima domanda, catapulta Lorenzo direttamente alla Ghigliottina.

Lorenzo prova a vincere il montepremi alla Ghigliottina

Lorenzo, dopo averci provato per tre volte, arriva al tavolo della Ghigliottina con 150.000 euro di montepremi. L’ingegnere robotico di Firenze, con una passione per i videogiochi ha fatto una gara tutta in salita ed è arrivato carico al gioco finale. La fortuna gli sorride a metà: dimezza il gruzzolo due volte e si ritrova con 41.250 euro da difendere. Le parole da collegare sono Mia, Prendere, Ordine, Libertà e Conforto. Il campione le collega con Parola: “Sono abbastanza fiducioso” dice. Non compra il sesto termine nascosto, che era Genere. Marco Liorni lo tiene un po’ in sospeso, ma alla fine la gioia esplode. Lorenzo porta a casa titolo e soldi: stasera si brinda!