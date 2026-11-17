IPA Marco Liorni

“Pronti a giocare con noi?”. Con questa domanda, e con il consueto entusiasmo, Marco Liorni ha aperto la puntata de L’Eredità di martedì 17 novembre, giunto alla venticinquesima edizione. A difendere il titolo c’era Roberta, la nuova Campionessa, che ha avuto un allenatore d’eccezione: il figlio Riccardino. Con lei in studio c’erano la new entry Francesco da Lecce, professore di Geografia, Sofia, neodiplomata, Rosario, Maria Teresa, Ilenia, alla sua quinta sera, e Riccardo, fino a pochi giorni fa Campione in carica e arrivato alla puntata numero 14. Il vero mattatore della serata, però, è stato il conduttore.

Marco Liorni si mette alla prova e balla in studio

Si è partiti con Sbagliando s’impara, il nuovo gioco di questa edizione, e il primo a finire con il rosso è stato Rosario, che ha sfidato Francesco. Fatale, per lui, la domanda su “ipocondriaco”: il professore di Geografia ha così conquistato la prima vittoria della serata. Alla seconda sfida si sono ritrovate faccia a faccia Sofia, emozionatissima al suo debutto, e Roberta. Marco Liorni ha provato a rassicurarla: dopo la prima risposta, le ha spiegato, i nervi passano. La Campionessa, però, sa come si fa, e alla fine è stata Sofia a dover lasciare il gioco.

Poi è arrivato il momento del consueto balletto. Le Professoresse Marta e Ofelia, insieme ai ballerini Gabriele e Amedeo, si sono scatenate sulle note di Bamboleo, il tormentone dei Gipsy Kings. E stavolta Liorni non è rimasto a guardare e, anzi, si è messo alla prova: al termine dell’esibizione, ha provato a imitare i passi, a ritmo di danza con mani e piedi compresi.

La reazione di una delle due Professoresse non si è fatta attendere: “Ti portiamo un po’ in Spagna noi”. Archiviata la parentesi spagnola, si è tornati a fare sul serio. Alla terza sfida Francesco si è ritrovato contro Maria Teresa e, ancora una volta, il professore di Geografia ha avuto la meglio: per lui due vittorie su due, in una serata cominciata nel migliore dei modi.

Come è finita la partita

Tra una sfida e l’altra, Francesco si è conquistato anche le simpatie dello studio: oltre a insegnare Geografia, il concorrente scrive tante canzoni sue. Rimasti in quattro, i concorrenti sono arrivati alla Scossa, con Marta pronta a lanciare la domanda: secondo un blog, uno di questi tipi di scarpe sarebbe il preferito dalle persone appassionate, coraggiose e un po’ misteriose. Quale? La risposta giusta erano gli stivali.

Poi la sfida tra Francesco e la Campionessa Roberta, una partita quasi infinita. A soffrire di più è stata lei, rimasta con un solo secondo di speranza. A perdere è stata proprio la Campionessa, che lascia così il gioco. Al Triello arrivano Francesco, Riccardo e Ilenia.

Al Triello, però, si ferma la corsa di Francesco: ai 100 secondi accedono Riccardo e Ilenia, ed è il veterano ad avere la meglio. Per Riccardo è di nuovo Ghigliottina, stavolta con una capigliatura diversa e un montepremi di 50mila euro. Le cinque parole da collegare erano esercizio, aspetto, gesto, corpo e Bilbao. La risposta di Riccardo? Fisico. Ma quella giusta era atletico.