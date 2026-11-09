Marco Liorni svela il retroscena sul balletto delle Professoresse a L’Eredità

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IPA Marco Liorni

Marco Liorni torna al timone dell’Eredità nella puntata del 9 novembre 2026. Dopo l’esperienza estiva dell’Eredità Summer, il presentatore è tornato a guidare il quiz di Rai Uno che quest’anno festeggia i suoi 25 anni.

L’Eredità, Marco Liorni svela il segreto delle Professoresse

La nuova stagione dell’Eredità è ormai entrata nel vivo con tantissime novità. Prima di tutto due nuove Professoresse pronte ad affiancare Marco Liorni alla guida dello show. Si tratta di Ofelia Passaponti e Marta Antonucci, arrivate per prendere il posto di Linda Pani e Greta Zuccarello.

La puntata è entrata subito nel vivo, con il conduttore pronto a presentare i concorrenti. Prima di tutto il campione di Riccardo, ma anche Federico, veterano dello show che ha preso parte all’Eredità per 9 puntate, arrivando per ben sei volte alla Ghigliottina.

A giocare nel quiz di Rai Uno anche Matteo, concorrente da Cesenatico che studia Ingegneria Gestionale, Simona, direttrice delle Poste in pensione e campionessa di ping pong. Troviamo poi Fabrizio di Napoli, studente di Legge, Arianna, neolaureata in Ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie al debutto, e Francesco, originario di Vellino e di professione biologo e nutrizionista.

Dopo aver presentato il gioco iniziale, introdotto proprio in questa stagione, Marco Liorni ha condotto i concorrenti verso la prima sfida. Il duello fra Francesco e Matteo ha portato alla vittoria di quest’ultimo. Un, due, tre quella invece ha vinto trionfare Simona che ha conquistato il montepremi di Francesco.

Largo spazio anche alle due Professoresse che ormai, una puntata dopo l’altra, hanno conquistato sempre più la fiducia del pubblico. Dopo un inizio un po’ tentennante Ofelia e Marta ora sembrano più a loro agio nel programma.

“Voi non lo vedete, ma il nostro pubblico balla!”, ha detto Liorni, svelando un segreto del backstage, dopo la fine del loro balletto. Poco dopo il colpo di scena con Federico, veterano dell’Eredità, che ha lasciato io gioco nella sfida con Simona.

“Sono contentissimo – ha detto il ragazzo, commuovendosi -, ho fatto tante puntate e conosciuto tante persone diverse. Voi siete fantastici. Non mi sarei mai aspettato di arrivare fin qui”.

Decisiva anche la Scossa che ha visto Riccardo battere Simona e approdare al Triello.

Alla fine a spuntarla è stato Fabrizio che ha giocato alla Ghigliottina per ottenere un montepremi di 23.750 euro. Il concorrente ha scelto di scrivere la parola “cuore”. In realtà però la parola chiave era “fragile”.

Marco Liorni e la verità sull’Eredità Summer

Volto amatissimo di Rai Uno, Marco Liorni non si è tirato indietro nei giorni scorsi, commentando l’esperienza dell’Eredità Summer. Un programma che avrebbe dovuto contrastare La Ruota della Fortuna, sostituendo Affari Tuoi durante i mesi estivi, ma che di fatto non è riuscito ad appassionare il pubblico.

Il conduttore infatti aveva commentato gli ascolti bassi facendo riferimento alle differenze fra L’Eredità e Affari Tuoi. Secondo Liorni dopo il Tg1 i telespettatori avrebbero solamente voglia di rilassarsi, non di rispondere alle domande e partecipare al gioco come accade con il quiz che conduce.

“Guarda uno spettacolo come Affari Tuoi dove giocano altri, non è impegnato a rispondere. Vuole farsi portare altrove”, ha spiegato, in riferimento agli ascolti abbastanza deludenti. Ascolti che invece in questi giorni stanno premiando L’Eredità. Nei giorni scorsi la trasmissione si è confermata leader del preserale, ottenendo il 24,1% di share e ben 3 milioni 841 mila spettatori.