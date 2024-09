Ofelia Passaponti, chi è Miss Italia 2024: “È un onore ricevere questa corona”

Fonte: IPA Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti

Ofelia Passaponti è stata incoronata Miss Italia 2024 alla fine della cerimonia che si è svolta domenica 22 settembre sul palco del Teatro comunale di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Immensa la gioia della 24enne originaria di Siena, che ha deciso di dedicare la vittoria alla sua famiglia: “È stata un’esperienza che ci ha fatto crescere e lo auguro a tutte le donne”, ha commentato.

Ofelia Passaponti, studentessa e sportiva

Nata il 20 giugno 2000, Ofelia Passaponti vive a Siena ed è giunta alla finale di Miss Italia 2024 con la fascia di Miss Toscana. Una ragazza dal sorriso luminoso e con tanta voglia di fare, che ha portato nel concorso il suo vissuto con entusiasmo e lo sguardo rivolto al futuro.

Dopo il diploma Ofelia ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione, lavorando nel frattempo come modella e hostess, e sta per completare la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione. “Studio comunicazione e sono appassionata al mondo della moda. Partecipare a Miss Italia mi offre l’opportunità unica di coniugare queste due passioni”, ha dichiarato.

Non solo studio e moda nella vita della nuova Reginetta d’Italia. Ofelia Passaponti è anche una grande appassionata di pallavolo, sport che di recente ha dato lustro al Bel Paese grazie al trionfo delle Azzurre alle Olimpiadi di Parigi.

L’incoronazione e le prime parole di Miss Italia 2024

Non è difficile percepire l’emozione nelle parole della giovane che ha conquistato l’ambita fascia, eletta la più bella d’Italia da una giuria d’eccezione composta dalla presidente Martina Colombari – tra le Miss più apprezzate di tutti i tempi -, dall’attore Giampaolo Morelli e dall’influencer Soleil Sorge. Ofelia è la sesta toscana a conquistare il titolo di Miss Italia.

Fonte: IPA

“Sono davvero felice e non me l’aspettavo – ha detto la Passaponti subito dopo l’incoronazione -, ho fatto un percorso incredibile con tante bellissime ragazze da tutta Italia ed è un onore ricevere questa corona e questa fascia, che spero di portare con altrettanto onore. (…) Da domani cambia un po’ la vita vediamo cosa porterà e speriamo in cose sempre più belle. Alle mie compagne auguro di riprovare perché meriterebbero di vincere tutte, auguro loro di realizzare tutti i propri sogni“.

Ofelia ha dedicato la vittoria “a tutta la mia famiglia [la mamma Paola, il papà Alessandro e la sorella Sofia, ndr] e al mio fidanzato [Federico Casone, ndr], che mi hanno sostenuto fin dal primo giorno e che quotidianamente mi spingono a inseguire i miei sogni”. Ma ha anche rivolto un ringraziamento speciale a Patrizia Mirigliani, la patron della manifestazione, “che quest’anno ha introdotto la novità dell’Academy che ci ha permesso di crescere e di arricchirci. Abbiamo vissuto momenti unici e indimenticabili“.

Fonte: IPA

“Ofelia è una Miss speciale visto anche il tripudio delle sue colleghe che hanno gioito per la sua vittoria, una ragazza meravigliosa“, ha detto di lei la Mirigliani. Parole che fanno eco a quelle della mamma Paola: “Un’emozione grandissima e una soddisfazione grandissima soprattutto per il percorso che è riuscita a fare. Ringrazio il Concorso e la patron per questa straordinaria opportunità data a tutte le ragazze”.

L’amore per il fidanzato Federico Casone

E la vita sentimentale? La stessa Ofelia ha voluto dedicare la sua vittoria a Federico Casone, il suo fidanzato. Giovani e belli, i due ragazzi hanno in comune la passione per i viaggi ma anche quella per lo sport.

Classe 1997, con i suoi 201 cm di altezza Casone è un cestista che ha esordito nel 2016 con la Vis Nova Basket Roma, approdando poi nello Spezia Basket Club e nel Rennova Teramo. Dal luglio 2024 è entrato a far parte del Basket Ravenna.