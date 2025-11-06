Insulti a una Miss e sicurezza inviata per minacciare le concorrenti: è scoppiata una bufera incredibile nel cuore di Miss Universo

ANSA Miss Messico offesa e minacciata: scandalo a Miss Universo in Thailandia

Una vera e propria bufera ha travolto Miss Universo. È infatti accaduto qualcosa di assolutamente inatteso e imprevedibile. Il caso è esploso in Thailandia e ruota intorno alla figura del direttore esecutivo di questa edizione, Nawat Itsaragrisil. Presente al concorso anche in qualità di rappresentante del Paese ospitante, si è rivolto in maniera platealmente offensiva nei confronti della concorrente del Messico, Fatima Bosch. Un momento di svolta per il concorso, considerando la protesta attuata dalle altre miss.

Scandalo a Miss Universo

Il mondo dei concorsi di bellezza è ormai da anni in una fase complessa. Si parla sempre più spesso di oggettivizzazione del corpo femminile e organizzazioni del genere risultano, dunque, molto invise. Basti pensare al crollo subito da Miss Italia nel corso degli ultimi 10 anni.

Di certo quanto avvenuto in Thailandia non gioca a favore di questo settore. Nawat Itsaragrisil, direttore esecutivo dell’edizione 2025 di Miss Universo, si è scagliato contro Fatima Bosch, Miss Messico.

L’ha prima accusata con toni duri di non aver condiviso sui propri profili social i contenuti promozionali della rassegna. Un requisito da rispettare categoricamente, stando al regolamento interno. Dinanzi al tentativo della donna di difendersi, però, l’uomo ha proseguito la propria sfuriata, definendola “idiota”.

Non solo, in una sorta di grande omaggio al sistema patriarcale, ha anche chiamato la sicurezza e minacciato di squalifica tutte le Miss che l’avessero sostenuta. Ed ecco il barlume di luce in questa storia che lascia sgomenti. Miss Messico ha rapidamente lasciato la stanza ma non lo ha fatto da sola. È stata infatti seguita da svariate “colleghe”.

Le scuse imbarazzanti

Se tutto ciò fosse accaduto dietro le quinte, l’atteggiamento non sarebbe mai stato condannato e la miss, probabilmente, non creduta dai “piani alti”. Il filmato però c’è ed è divenuto virale. Così l’Organizzazione Miss Universo (MUO) si è schierata pubblicamente contro Itsaragrisil. Questi ha poi provato a scusarsi e spiegarsi, difendendo la propria posizione in maniera classica: “Sono stato frainteso”.

Il funzionario è stato ufficialmente rimproverato e una delegazione di dirigenti è subentrata nella gestione dell’organizzazione del contest. Considerando l’eco mediatica, il comitato del concorso di bellezza più prestigioso al mondo ha deciso di intraprendere azioni legali contro il capo di Miss Universo Thailandia, reo di aver “chiamato la sicurezza per intimidire ulteriormente una donna indifesa”. Qualcosa che è difficile fraintendere, diciamo.

Il sostegno delle altre Miss

Come detto, è stato immediato il sostegno di alcune miss. Non tutte, è bene sottolinearlo, hanno deciso di lasciare la stanza in segno di protesta. Tra le partecipanti che hanno abbandonato il concorso lo scorso 4 novembre spicca il nome di Victoria Kjaer Theilvig, la Miss Universo in carica.

Ecco come ha commentato la vicenda: “Si parla di diritti delle donne. Non è così che vanno gestite le cose. Umiliare un’altra ragazza è più che irrispettoso ed ecco perché prendo il cappotto e me ne vado”. Il prossimo 21 novembre 2025 sarà incoronata la vincitrice, ma si prefigura un clima tutt’altro che sereno.

