Chi è Michael Telesca, fidanzato di Katia Buchicchio, Miss Italia 2025

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Michael Telesca è il fidanzato di Katia Buchicchio, eletta Miss Italia 2025. La giovane 18enne è stata incoronata nella finale del concorso andata in scena presso il Pala Savelli di Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo, nelle Marche.

Chi è Michael Telesca

Classe 2005, Michael Telesca è legato da diversi anni a Katia Buchicchio. Anche lui lucano, Michael vive ad Anzi, proprio come Katia Buchicchio, e gioca a calcio nella squadra del suo paese. Di lui si sa poco e niente, l’unica certezza è che la relazione con la nuova Miss Italia è molto importante, raccontata sui social da scatti romantici e foto che immortalano momenti di quotidianità.

Dopo la vittoria della sua fidanzata nel concorso che ha eletto la più bella d’Italia, Michael ha scritto un lungo post. In apertura vediamo una foto di Katia durante Miss Italia 2025 con il numero 10. “Ho aspettato un po’ per scrivere qualcosa, ma volevo farlo in un momento speciale – ha scritto -. Raggiante, energica e piena di gioia sono aggettivi che descrivono a pieno ciò che sei. Naturalezza e spontaneità sono invece i sentimenti che hai provato e mi hai fatto arrivare durante l’esibizione. Non posso che essere fiero di te e dei tuoi traguardi che hai raggiunto fin’ora, solamente divertendoti. Il tuo carattere forte dimostrerà che resterai te stessa per sempre. Sei meravigliosa”.

La risposta di Katia non è tardata ad arrivare. “Amore mio, ti amo tanto – ha commentato -. Sei parte di me. Da oggi riscriveremo le regole non scritte (tu sai)”.

La vittoria di Katia Buchicchio a Miss Italia 2025

18 anni, originaria di Anzi, in provincia di Potenza, Katia Buchicchio ha trionfato a Miss Italia 2025, conquistando l’ambita corona. Diplomata al liceo scientifico, ora studia odontoiatria a Roma. Sin dalla sua incoronazione, la giovane ha svelato di aver ottenuto questo grande risultato grazie al sostegno della sua famiglia. Non solo il fidanzato Michael, ma anche il padre Antonio, che le fa da manager e a cui ha scelto di dedicare la vittoria, la mamma Rosaria e sua zia Maria. Proprio quest’ultima avrebbe convinto Katia a prendere parte al concorso.

“Zia Maria è da sempre appassionata del mondo della bellezza e mi ha spinto a partecipare – ha spiegato al Corriere della Sera, raccontando anche il suo percorso -. Alle prefinali nazionali mi sono guardata attorno e ho visto tante ragazze talentuose. Non mi aspettavo certo di arrivare fra le prime otto e poi fra le prime tre. Lì ho pensato “Adesso è davvero tutto possibile””.

Riguardo al futuro invece Katia ha confessato che sogna di diventare una conduttrice e lavorare in televisione, ma gli studi restano comunque fondamentali. “Credo che se sono riuscita da arrivare qui è perché sono sempre rimasta me stessa – ha confessato -. Sul palco mi divertivo a ballare, non pensavo a niente. Volevo solo divertirmi e mostrare la vera Katia, solare, intraprendente. La vera bellezza poi è saper catturare l’attenzione. Ho conosciuto Ofelia Passaponti, la Miss Italia 2024. Lei è incredibile, ti cattura ed è questo che per me è la vera bellezza”.