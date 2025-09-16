La più bella d’Italia è fidanzata, legata alla famiglia e alle tradizioni e ha una caratteristica particolare che nessuna Miss Italia in precedenza aveva mai avuto.

Katia Buchicchio è stata eletta Miss Italia 2025 nella serata del 15 settembre. La giovane modella è riuscita, quindi, a sbaragliare la concorrenza delle altre ragazze iscritte al prestigioso concorso e a portare la coroncina di bellezza più importante del Bel Paese, per la prima volta, nella sua regione natìa: la Basilicata.

Per l'edizione del 2025, il concorso di Miss Italia è tornato alla Rai. La finale della manifestazione, infatti, è stata trasmessa in diretta su Rai Replay, dopo diversi anni di assenza dalla rete pubblica. A condurre la serata conclusiva è stata chiamata Nunzia De Girolamo, mentre in giuria si trovavano Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra, Maurizio Casagrande e la presidente Francesca Pascale.

I voti hanno favorito la diciottenne Katia Buchicchio che è stata proclamata, quindi, Miss Italia 2025. La ragazza è originaria di Anzi (Potenza) in Basilicata e questa regione ha così vinto per la prima volta l'ambito titolo. Dopo la proclamazione la giovane modella ha voluto ringraziare il padre che l'ha seguita in ogni tappa di quest'importante avventura: "È il mio manager, mi ha accompagnato dalle tappe regionali fino a qui. È seduto lì sopra. Sono grata a lui e a tutta la mia famiglia. Una parte della mia corona è sua".

Katia Buchicchio ha conquistato la giuria con la sua bellezza senza tempo, caratterizzata da occhi chiari e da una lunga chioma castana. La giovane modella è alta 1,75 cm e ha una caratteristica che non ha per nulla diminuito la sua bellezza: l'apparecchio ai denti. Non era mai successo in passato, infatti, che venisse eletta una Miss Italia che portasse questo strumento ortodontico.

Sul podio del palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio sono salite anche Asia Campanelli, Miss Marche, e Fanny Tardioli, Miss Umbria.

Katia Buchicchio, gli studi

Katia Buchicchio ha deciso di partecipare a Miss Italia nel 2025, vincendo l'ambito titolo di Reginetta di bellezza, ma per la ragazza sono molto importanti anche gli studi. Dopo il diploma al liceo scientifico, infatti, la giovane modella si è trasferita a Roma per studiare odontoiatria e protesi dentaria e intende continuare questa carriera: "Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo".

Il percorso per diventare Miss Italia, invece, è cominciato il 31 agosto a Melfi dove ha vinto il titolo di Miss Basilicata, che dava diretto accesso alla finale nazionale. Katia Buchicchio è fidanzata con Michael Telesca ed è stata accompagnata alla finale del concorso dai genitori e dalla sorella Lucrezia. La mamma ha tratteggiato il suo carattere: "Katia è paziente e rispettosa, legata alle tradizioni, alla famiglia e alla sua terra. Caratterialmente caparbia e determinata, a volte un po’ ostinata, non si ferma di fronte alle difficoltà ma la sua forza è stata prendere questa esperienza come un gioco". Miss Italia 2025 ama cucire e ricamare, seguendo una tradizione famigliare.

La sua elezione come Reginetta di bellezza italiana è stata preceduta da una gaffe. La vittoria, infatti, è stata spoilerata in modo involontario da un video, che doveva essere destinato a un'altra finalista e, invece, recava la scritta: "Katia Buchicchio Miss Italia 2025".