Miss Italia 2025, Nunzia De Girolamo conduce la finale

La finale del celebre concorso di bellezza sarà condotta da Nunzia De Girolamo in diretta su RaiPlay e sulla rete di San Marino

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Nunzia De Girolamo

Una nuova sfida per Nunzia De Girolamo, che sarà la conduttrice della finale di Miss Italia 2025. Un’avventura inedita per lei, che dopo aver intervistato quasi mille uomini nel suo programma televisivo Ciao Maschio, si affaccerà a un mondo che la incuriosisce, come lei stessa ha raccontato. L’evento sarà trasmesso in diretta su San Marino Rtv e su Raiplay lunedì 15 settembre, dal Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo.

Nunzia De Girolamo conduce la finale di Miss Italia 2025

Dopo alcuni anni di assenza dal piccolo schermo, Miss Italia torna a essere tramesso in diretta tv: l’appuntamento con il noto concorso di bellezza è per il 15 settembre a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, e andrà in onda su San Marino Rtv e su Raiplay.

A condurre per la prima volta la finale della manifestazione ci sarà Nunzia De Girolamo, volto Rai apprezzato per il programma Ciao Maschio, che propone in seconda serata interviste a personaggi maschili del mondo dello spettacolo. Un cambio non di poco conto per il concorso di bellezza, che negli ultimi anni ha vissuto un periodo di declino, visto che dal 2020 è stato trasmesso in streaming.

Adesso Miss Italia si prepara a ritornare in Rai, dove la manifestazione è stata ospitata dal 1988 fino al 2012, quando ha cominciato a essere trasmessa su altre reti, con una piccola parentesi nel 2019, in occasione degli 80 anni del concorso.

Nunzia De Girolamo è pronta ad accogliere questa nuova sfida: “Accettare di condurre Miss Italia significa misurarsi con un evento che appartiene alla nostra storia popolare e che continua a parlare al presente”, ha commentato Nunzia De Girolamo a LaPresse. “Non lo considero un concorso di bellezza nel senso riduttivo del termine – ha aggiunto la conduttrice – ma un palcoscenico dove le ragazze hanno l’occasione di raccontare chi sono, le loro aspirazioni, i talenti e la loro determinazione. È un modo per dare voce a una nuova generazione di donne, coniugando tradizione e attualità, e restituendo a Miss Italia il giusto valore: quello di uno specchio della società italiana e dei suoi cambiamenti”.

De Girolamo non ha nascosto la sua curiosità di fronte a questa nuova avventura: “Oggi, nell’era dei social in cui ognuno mette in mostra sé stesso, credo sia importante che esista ancora uno spazio come questo, dove non conta solo l’immagine ma soprattutto la storia e la personalità di chi sale su quel palco. Se ho partecipato a un concorso di bellezza? No, non ho mai partecipato anche perché non ho mai avuto i requisiti – ha risposto sorridendo Nunzia De Girolamo – e nemmeno ho mai assistito ad esso. Questo ovviamente aumenta la mia curiosità di scoprire cosa provano e sognano queste ragazze”.

Le novità di questa edizione

Oltre alla conduzione di Nunzia De Girolamo, che guiderà il pubblico alla scoperta delle storie delle 40 ragazze finaliste che proveranno a diventare la nuova Miss Italia, ci saranno altre novità.

Accanto alla storica votazione della giuria, quest’anno il concorso si aprirà alla partecipazione popolare grazie al voto espresso sui social. Il giornalista Rai Marco Carrara seguirà in diretta l’evento e darà voce al pubblico da casa. “Miss Italia – sottolinea il concorso una nota – si rinnova e si impegna a raccontare il Paese attraverso le sue giovani protagoniste, unendo tradizione e innovazione in una manifestazione che da oltre ottant’anni rappresenta un patrimonio culturale e televisivo italiano”.