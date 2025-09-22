Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

La puntata del 22 settembre 2025 de La volta buona è stata dedicata a un tema davvero particolare, quello dell’amore senza fine. Diversi ospiti hanno varcato la soglia del salottino televisivo di Caterina Balivo per raccontarsi e commentare le ultime notizie. La conduttrice televisiva ha portato anche un omaggio a Ornella Vanoni per il suo 91esimo compleanno.

Katia Buchicchio e Michael Telesca giovani e innamorati. Voto: 8

Katia Buchicchio è stata eletta da pochi giorni Miss Italia 2025 e la giovane ragazza presenta una caratteristica che nessuna reginetta di bellezza italiana ha mai avuto prima: l’apparecchio ai denti. Questo particolare ha fatto molto discutere negli ultimi giorni, ma si è commentato anche il fatto che la più bella d’Italia sia fidanzata, perché in passato le neo elette hanno spesso chiuso le loro relazioni precedenti.

Per smentire questa possibilità, Katia Buchicchio si è raccontata a La volta buona, insieme al fidanzato Michael Telesca. I due giovanissimi hanno dichiarato a gran voce che questa prassi non si applicherà alla loro relazione: “Riscriveremo le regole non scritte”. Il ragazzo della Miss ha affermato di essere sicuro del loro sentimento forte e reciproco e anche di essere felice per la persona che lei è.

Katia Buchicchio, quasi 19 anni, e Michael Telesca, 21 anni, stanno insieme da quasi quattro anni e in passato hanno affrontato anche le sfide della relazione a distanza, senza mai perdere il loro sentimento: “Abbiamo sempre trovato il modo per riunirci”. Anche se i due non sono ancora pronti ad affrontare la nuova situazione che hanno davanti: “Non sappiamo ancora come comportarci ma l’importante è essere felici e credere sempre nell’altra persona“, è giusto credere nel loro amore e non darlo per perso a prescindere.

Roberto Ciufoli senza un rene resta ironico. Voto: 10

Tra gli ospiti vip del salotto televisivo di Rai 1 c’era anche Roberto Ciufoli che ha raccontato di aver dovuto subire l’asportazione di un rene: “Ho passato una disavventura, io sto bene, quello che aveva problemi era il mio rene che hanno tolto”. Dopo quest’esperienza così traumatica, il comico ha deciso di farsi fare un particolare tatuaggio: “Uno me lo son fatto disegnare”.

Roberto Ciufoli, però, non ha perso occasione per ironizzare anche su quanto accaduto, facendo divertire tutti con una battuta: “Non posso vendermi un rene per comprare una casa”. Caterina Balivo, allora, ha commentato il suo modo di vedere la vita, sempre positivo: “Carattere e prontezza di spirito”.

L’attore ha svelato anche che il prossimo anno sarà il quarantesimo anniversario della creazione della Premiata Ditta e probabilmente questa ricorrenza verrà celebrata con una reunion: “Seria minaccia che potremmo anche tornare insieme”. A tal proposito, Roberto Ciufoli ha parlato del suo rapporto con Pino Insegno: “Con Pino siamo all’opposto partendo dal segno zodiacale e finendo alla squadra di calcio… Affetto e amore fraterno”.

Carmen Russo unica. Voto: 10

Caterina Balivo ha raccontato ai suoi telespettatori il furto subito da Stefano De Martino, che sarebbe stato messo in atto con la ormai tristemente nota truffa dello specchietto. Carmen Russo, presente in studio, ha svelato al pubblico di aver subito un tentativo di furto in passato da un ragazzo che faceva finta di chiederle un autografo per farsi abbassare il finestrino e riuscire a far entrare il braccio nel suo veicolo.

La showgirl, però, ha raccontato di aver reagito subito con forza e grande prontezza di riflessi: “Gli ho dato un morso”. Il marito, Enzo Paolo Turchi ha commentato con ironia il racconto della moglie: “Sapete che passo io? Vi rendete conto? Volevo cercare quel ragazzo per scusarmi”.

Natasha Stefanenko, la proposta di nozze. Voto: 7

Natasha Stefanenko ha raccontato a Caterina Balivo che lei e il marito Luca Sabbioni hanno intenzione di risposarsi a breve in una chiesetta in Brasile. Ma la conduttrice ha svelato anche come chiese al compagno di sposarsi la prima volta: “Ci amiamo? ‘Sì’, allora ci sposiamo”. La showgirl ha rivelato, con grande simpatia, anche il motivo più profondo che l’ha spinta a fare il grande passo da giovane, affermando che in Russia l’età giusta per sposarsi si attestava, allora, intorno ai 21 anni e lei ne aveva già 26: “Subito, perché in Russia la mamma ha detto che sono vecchia… Mia madre diceva sempre ‘Guarda tesoro che poi farai fatica a trovare un uomo’”.

Ma Natasha Stefanenko ha parlato anche del momento più difficile per lei, quello successivo al parto, in cui ha sofferto una profonda crisi, visto che voleva lasciare il lavoro e piangeva spesso. Il marito le è stato molto vicino, comprendendo il suo periodo complicato: “Ho capito subito questa sua crisi, difficoltà, voleva cambiare vita”.

Clizia Incorvaia nostalgica: Voto: 7

Anche Clizia Incorvaia ha ricordato una parentesi difficile della sua vita privata con Paolo Ciavarro: “A un anno dal nostro fidanzamento io ho avuto un aborto e non l’avevo condiviso con nessuno, né con la famiglia, né con la community e quel giorno ho dovuto fingere di essere felice, facendo un video con la nostra canzone”. L’ex gieffina ha svelato che quel momento è stato veramente complicato per loro due: “Ci ha messo a dura prova. Quei mesi sono stati molto tosti per noi”, ma che solo dopo tre mesi è arrivata la notizia della dolce attesa del piccolo Gabriele.

Clizia Incorvaia non ha perso l’occasione per ricordare la compianta suocera Eleonora Giorgi: “La voglio rincontrare tra cent’anni se esiste la vita eterna”, mentre il suo rapporto amoroso con il marito è stato descritto come la favola che ha sempre cercato, coronata da una proposta di nozze da sogno, avvenuta la notte di San Silvestro sotto la neve con la complicità di loro figlio.

Simone Bilardo, messaggio potente. Voto. 10

Anche Simone Bilardo è stato ospite della puntata del 22 settembre 2025 di La volta buona e ha raccontato che gli sono stati diagnosticati nel 2023 due tumori al cervello, di cui uno inoperabile. Ma, da allora, ha deciso di prendere in mano la sua vita e di cambiarla, cominciando a viaggiare con sua moglie Silvia.

Il manager ha spinto tutti a cambiare la propria vita, adesso, senza aspettare che sia un evento tragico a convincerci a farlo, portando la conduttrice quasi alla commozione: “Fallo ora, usa la mia campagna d’allarme per farlo ora”.