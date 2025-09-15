Chi è Simone Bilardo, la sua storia commuove: “Ho due anni di vita e non voglio sprecarli”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Instagram Simone Bilardo

Si chiama Simone Bilardo il protagonista di una delle interviste più belle e toccanti del podcat One More Time. La sua intervista, rilasciata nella nuova stagione dello show, ha commosso tutti. Simone infatti è un ragazzo comune con una storia commovente: ha scoperto di avere due tumori e solamente due anni di vita, ma ha deciso di non sprecare in alcun modo il tempo che gli resta.

La malattia di Simone Bilardo

Imprenditore e atleta, Simone Bilardo è un uomo come tanti, una persona comune, ma con un coraggio straordinario, che ha scelto di raccontare la sua esperienza a One More Time. Nel podcast di Luca Casadei, Simone ha svelato di aver ricevuto una prognosi di due anni di vita dopo la scoperta di due tumori. La sua esistenza infatti è cambiata nel 2023.

“Dopo una caduta, il giorno dopo mi sveglio con un po’ di nausea, mal di testa e vado in ospedale – ha rivelato -. Mi fanno una tac, salta fuori che erano due tumori. Scoprono che questo tumore è super cattivo e che non si può asportare. L’unica opzione era un trattamento palliativo di radio e chemio. Ho deciso di affrontarlo come se fosse una beauty farm: mi coccolo, mi dico che sto facendo qualcosa che mi farà bene”.

Poi la scelta di realizzare una terapia in pastiglie per partire in viaggio con la moglie e vivere appieno il tempo rimasto a disposizione. “Mi chiedono se preferisco endovena o pastiglie. Ho scelto le pastiglie per poter viaggiare: otto mesi in Sardegna e otto mesi in camper con mia moglie. È stato bellissimo. Nel 2023 mi hanno detto che avevo solo due anni di vita. Tutti pensano che io sia il guerriero, ma la vera guerriera è mia moglie, la mia famiglia, gli amici. Io ho vissuto una vita piena”.

Dopo la diagnosi Simone Bilardo non si è più fermato, diventando un punto di riferimento per tantissime persone. Ha creato una community che lo segue e lo considera un esempio per la sua volontà di godere al massimo della vita. Simone ha spiegato di aver preso parte a One More Time per un motivo preciso: “Volevo lasciare qualcosa a loro e toccare il cuore di chi mi ascolta. La vita è bella e tanti la sprecano per cose molto piccole”.

La moglie di Simone Bilardo e il loro grande amore

In questi anni Simone Bilardo ha scritto un libro, Vivo più che mai, in cui racconta la sua storia, ma soprattutto ha viaggiato insieme a sua moglie. L’imprenditore infatti ha saputo trasformare la terribile diagnosi in un’occasione per vivere con intensità il tempo che gli resta. Una scelta fatta anche grazie alla forza delle persone che ha al suo fianco.

“Ho scelto le pastiglie per poter viaggiare – ha detto -: otto mesi in Sardegna e otto mesi in camper con mia moglie. È stato bellissimo. Nel 2023 mi hanno detto che avevo solo due anni di vita. Tutti pensano che io sia il guerriero, ma la vera guerriera è mia moglie, la mia famiglia, gli amici. Io ho vissuto una vita piena”.