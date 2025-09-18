La Volta Buona, pagelle 18 settembre: Katia Buchicchio replica alle critiche (9), Sophie cambiata (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Caterina Balivo torna in tv con una nuova puntata de La volta buona, il fortunato programma Rai che ha conquistato il pubblico. Il format, anche per questo appuntamento, non cambia, con gli ospiti seduti sul divano e impegnati a discutere riguardo argomenti di costume e attualità. In studio la nuova Miss Italia 2025, Katia Buchicchio, ma anche tantissimi altri personaggi della tv e del cinema, pronti a raccontarsi. Fra i temi centrali la chirurgia estetica e la tendenza, negli ultimi anni, di puntare su un look che sia naturale, rinunciando a filler e trattamenti invasivi.

Da Caterina Balivo, agli ospiti più interessanti: le nostre pagelle della puntata.

Caterina Balivo padrona di casa impeccabile, voto: 10

Padrona di casa perfetta, pronta agli imprevisti, ironica e soprattutto sincera, Caterina Balivo è sempre più legata a La volta buona. Nel tempo è riuscita a cucire il programma su di sè, rendendolo a sua immagine e somiglianza. Il ritmo delle interviste è sempre perfetto, gli ospiti scelti con cura e gli argomenti interessanti. Insomma: Caterina è promossa a pieni voti. A renderla davvero speciale è senza dubbio la sua genuinità: non trattiene le lacrime (quando, ad esempio, ha parlato delle critiche sul ritorno al lavoro dopo la maternità), dice sempre quello che pensa e conserva quella schiettezza che piace al pubblico. Insomma, Caterina è ormai diventata una di famiglia.

Katia Buchicchio perfetta (nonostante le critiche), voto: 9

Per la prima volta in televisione dopo l’elezione a Miss Italia, Katia Buchicchio è apparsa sorridente, bellissima e a suo agio. Accolta in studio da Caterina Balivo, ha parlato della sua esperienza nel concorso di bellezza e della necessità di puntare sulla semplicità. Nonostante si trovasse in una trasmissione con tantissimi altri personaggi, Katia ha mostrato grande scioltezza e serenità, conquistando tutti con il suo sorriso.

La nuova Miss Italia ha voluto replicare anche a chi non ha trovato giusta la sua elezione, affermando che non incarnerebbe un ideale di bellezza. “Lei non si è mai sentita toccata da queste critiche – ha detto Patrizia Mirigliani, accanto a lei sul divano di Caterina Balivo -. Lei si apprezza così com’è e si piace”. Katia ha confermato le sue parole, affermando di essere fiera del suo apparecchio ai denti che per molti è stato questione di dibattito.

Dolcissima nel sorriso, ma anche decisa, Katia sembra destinata a fare grandi cose e di sicuro presto la rivedremo in tv. D’altronde la stessa Miss Italia 2025 ha svelato di sognare una carriera come conduttrice.

Sophie Codegoni torna indietro (e sorprende), voto: 8

In studio per parlare di chirurgia estetica, Sophie Codegoni, che dopo un periodo buio sembra aver trovato finalmente la serenità che cercava. La modella e influencer ha ammesso di essersi pentita di aver realizzato dei ritocchini quando aveva solamente 16 anni.

“Ora che sono mamma, che ho 23 anni e una maturità saprei risponderti perché l’ho fatto – ha confessato a Caterina Balivo -. Vivevo comunque davanti ai social, ma adesso ci lavoro, ai tempi ero una ragazzina che stava a casa e guardava i social e purtroppo la nostra generazione è cresciuta sui social con filtri ideali di bellezza e di perfezione inesistente. Quindi ovviamente vuoi sempre raggiungere un obiettivo”.

Sophie ha confidato di aver fatto il filler alle labbra quando era giovanissima. “Ho rotto le scatole da morire a tutta la mia famiglia, ma il problema devo essere sincera non è stato fare il primo filler alle labbra, il problema è che scatta il dismorfismo e quindi tu non riesci più ad avere una visione chiara di quello che è il filler dunque vuoi sempre di più, lì nasce il problema”.

Oggi la situazione è molto cambiata, l’ex gieffina e protagonista di Uomini e Donne infatti ha scelto di tornare in qualche modo indietro, effettuando la ialuronidasi. Questo trattamento permette di eliminare il filler, riportando le labbra alla condizione iniziale. “Sono tornata indietro – ha detto – e ho fatto la ialuronidasi, quindi ad oggi sono naturale e sono molto felice. Mi sto apprezzando molto di più, sto molto meglio con me stessa. Inoltre da quando sono diventata mamma ho proprio sviluppato questa cosa perché sento anche un senso quasi di responsabilità”.

Giorgio Tirabassi grande protagonista, voto: 7

Fra gli ospiti più importanti di questa puntata Giorgio Tirabassi che ha presentato la nuova fiction Rai, Balene – Amiche per sempre, che lo vede protagonista insieme a Veronica Pivetti. Il divo del cinema italiano ha ripercorso la sua carriera, dal legame con Gigi Proietti ai film di successo, sino alle serie tv che hanno fatto storia. L’intervista con Caterina Balivo è stata anche l’occasione per parlare della sua famiglia.

Da sempre molto riservato, Tirabassi è legato da oltre trent’anni a Francesca Antonini, ex ballerina che ha sposato nel 2012. La coppia ha avuto due figli: Filippo e Nina. Il primogenito dell’attore ha scelto di seguire la strada del suo famoso papà, diventando musicista e attore. Classe 1990, Filippo Tirabassi ha studiato alla London Film Academy di Londra, in seguito ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia. In seguito ha recitato spesso accanto a Giorgio Tirabassi, prima in Distretto di Polizia, poi ne La linea verticale, ma anche in Il grande salto e in Amici per caso, commedia di Max Nardari.

Tirabassi ha rivelato a Caterina Balivo che inizialmente sperava che suo figlio seguisse un’altra strada, intraprendendo una carriera differente dalla sua. Quando poi ha capito che quella per la recitazione non era una semplice passione ha deciso di appoggiare Filippo nella sua scelta. Lo stesso Tirabassi Junior qualche tempo fa aveva rilasciato un’intervista a Cinecittà News in cui aveva raccontato: “La prima volta che mi ha visto in scena, al saggio finale in Accademia, mi ha detto: ‘Puoi fare questo lavoro‘. Era il suo modo di dire che ero stato bravo”.