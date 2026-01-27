Zelig 30, le pagelle della terza puntata: Katia e Valeria eterne Miss (10 e lode), Teresa Mannino super (9), Bisio commosso (10)

Una terza puntata di Zelig 30 ricca e coinvolgente, con alcuni tra i ritorni più attesi sul palco più divertente d'Italia: le regine Katia e Valeria e Teresa Mannino

IPA Vanessa Incontrada e Claudio Bisio conducono la terza puntata di Zelig 30

Un’altalena di emozioni sul palco di Zelig 30, giunto alla terza puntata con la coppia che più di ogni altra rappresenta l’anima di un programma diventato cult. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, insostituibili, hanno accompagnato ancora una volta il pubblico di Canale 5 in un viaggio nei ricordi dall’effetto-nostalgia che, questa volta, ha visto tornare sul palco alcuni dei volti femminili più amati della comicità italiana.

Katia Follesa e Valeria Graci, di nuovo nei panni delle aspiranti Miss, simpatiche e stupende. Ma anche Teresa Mannino, che ha ripercorso la sua carriera e sfoggiato il suo iconico accento (peccato per non averle dato abbastanza spazio). Questo e altro a Zelig 30 e, come sempre, qui per voi le nostre pagelle.

Vanessa Incontrada splendida. Voto: 8

Un vulcano di energia, simpatia, bellezza e classe. Vanessa Incontrada è una certezza, la compagna di viaggio perfetta per Claudio Bisio, al quale la lega una lunga e profonda amicizia, oltre che un solido rapporto professionale.

Lunedì 26 gennaio ha confermato tutto questo, ma non possiamo negare che una menzione speciale va di diritto al look che ha sfoggiato sul palco. Ancora una volta ha scelto un long dress firmato Antonio Riva, in un raffinato color rame dalla finitura satinata che cattura la luce, creando un effetto cangiante a ogni movimento. L’abito presenta un taglio halter che lascia le spalle e le braccia completamente scoperte, con un taglio scivolato dall’effetto morbido sulla silhouette della conduttrice.

Un look dal gusto minimalista ma perfetto per una prima serata come quella di Canale 5. Semplice ed elegante, proprio come lei.

Katiana e Valeriana e le eterne Miss. Voto: 10 e lode

Le abbiamo aspettate con ansia come si aspetta il Natale, e non hanno deluso le aspettative. Katia Follesa e Valeria Graci sono tornate a Zelig, vestendo subito i panni indimenticabili delle aspiranti Miss coi numeri 13 e 17. O “svestendo”, potremmo dire.

Sì, perché Katia e Valeria hanno reinterpretato i loro iconici personaggi con il medesimo look di vent’anni fa: un body nero strizzatissimo. E a chi importa se il fisico non è più quello di una volta, se c’è qualche “rotolino” in più o le gambe non sono più affusolate come quelle di una ventenne.

Ci hanno scherzato su, si sono mosse con grande naturalezza e hanno lanciato un messaggio di cui dovremmo far tesoro, tutte: gli anni passano e no, la bellezza non sfiorisce. Semplicemente cambia, com’è giusto che sia, e la si deve accettare per quella che è. Un messaggio arrivato forte e chiaro, come dimostrano molti dei commenti arrivati alla velocità della luce sul profilo Instagram del programma. “Siete strepitose! E uscire in costume dopo 20 anni con il vostro corpo di oggi è ancora più strepitoso. Mandate un messaggio importantissimo di accettazione e amore per il proprio corpo. Brave brave”, scrive una utente a cui fanno eco le parole di un’altra fan: “Vi amavo quando ero ragazza… adesso vi adoro completamente! La vostra ironia, intelligenza sono avanti anni luce! Bentornate ragazze”.

E poi, ecco l’altra sorpresa: lo sketch ispirato a Uomini e Donne con Claudiano (Bisio) nei panni del tronista. È incredibile come, a distanza di tanti anni, Katiana e Valeriana siano così attuali. Sgangherate, sedicenti influencer, volgarotte, felici di sfoggiare le proprie grazie per conquistare il “bello” sul trono, con la sua parruccona bionda. Un 10 e lode è più che meritato (e anche poco).

Teresa Mannino, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Voto: 9

Con la stessa ansia abbiamo atteso anche il ritorno della vulcanica Teresa Mannino, altro volto storico di Zelig. Il suo esordio risale a ben 22 anni fa, quando era quasi del tutto sconosciuta. Gli autori hanno visto in lei qualcosa nel corso di quel primo provino, a suo dire andato bene ma non proprio benissimo. E avevano ragione.

La Mannino è stata accolta da una pioggia scrosciante di applausi, dall’entusiasmo di un pubblico che ha potuto godere delle sue pungenti battute, condite dal suo inconfondibile accento palermitano. “Siamo invecchiati tutti, lo potevamo chiamare Zelig RSA”, ha scherzato sull’età dei presenti. Poi ha colto la palla al balzo per fare gli auguri a Vanessa Incontrada per le imminenti nozze col compagno Rossano Laurini. A modo suo, ovviamente: “Questo qua è quello di prima, che vi siete lasciati, poi ripresi. Non ce n’erano altri in giro? (…) Del resto, quando il broccolo è buono va bene anche la minestra riscaldata!”.

Ma non è finita qui. Teresa è tornata sul palco carica più che mai per un secondo, emozionante momento. Accompagnata da Roy Paci e gli Aretuska, la comica ha voluto rendere omaggio a Milano, sua città d’adozione (“Qui ho realizzato desideri che non pensavo di avere”), ma anche a Palermo e alla Sicilia tutta: “Vogliamo celebrare anche l’amore per la nostra patria, la Sicilia. Ci ha dato tanto: la fantasia, l’immaginazione, questo accento così evocativo. Facciamo una serenata d’amore alle nostre città del cuore“.

Il grande cuore di Claudio Bisio. Voto: 10

Tanti i momenti divertenti che hanno animato questa puntata di Zelig 30, ma non è tutto qui. Con una coppia di conduttori come Incontrada e Bisio l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e – il pubblico lo sa bene – c’è solo da rifarsi gli addominali a suon di risate.

Eppure, stavolta, sono riusciti a farci commuovere. Merito di Vanessa che, a insaputa del suo compagno di avventura, ha deciso di fargli una sorpresa. Pensando al 27 gennaio, il Giorno della Memoria, la conduttrice ha tenuto a ricordare che Canale 5 ha deciso di onorare l’occasione mandando in onda L’ultima volta che siamo stati bambini, film che vede protagonista Claudio Bisio alla sua prima prova alla regia.

“Invito tutti a vedere questo film – ha detto, dopo aver mandato in onda il trailer -. Si può pensare che sia un film da adulti e invece lo possono vedere bambini e ragazzi. È un film con un cuore grande, come quello di Claudio“. E il conduttore, visibilmente commosso, ha voluto aggiungere: “È un film di questi tempi importante. Non c’è violenza, parla di amicizia e di pace“. Cose di cui abbiamo proprio bisogno, caro Claudio.