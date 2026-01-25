Giorno della Memoria 2026, il palinsesto di Rai e Mediaset per non dimenticare

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA La vita è bella

Il 27 gennaio, l’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, è una data che ogni anno chiede silenzio, ascolto e presa di coscienza. Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale dedicata alle vittime della Shoah e delle persecuzioni naziste e serve per ricordare ciò che è avvenuto per fare in modo che non accada mai più. Un modo per usare la memoria come strumento di responsabilità per interrogarsi anche su un presente ancora molto complesso.

Anche nel 2026 la televisione italiana sceglie di accompagnare questo momento con una programmazione speciale: film, documentari e fiction che provano a raccontare l’orrore, ma anche la forza della resistenza umana, della solidarietà e della speranza. Rai e Mediaset modificano i palinsesti, aprendo spazi dedicati al racconto e alla riflessione, non solo nella giornata del 27 gennaio, ma lungo tutta la settimana. Vediamo allora cosa andrà in onda in questi giorni.

Cosa va in onda il 27 gennaio

l cuore della programmazione si concentra, naturalmente, martedì 27 gennaio e già dal primo pomeriggio e per tutta la sera le reti Rai e Mediaset propongono un palinsesto adatto a tutte le età. Rai Movie propone alle ore 14.00 Andremo in città, un racconto cinematografico che guarda alla guerra attraverso gli occhi dell’infanzia e della perdita. In access prime time, alle 19.10 su Rai 5, va in onda Liliana, documentario che ripercorre la storia e l’impegno civile della senatrice Liliana Segre.

Alle 21.30 su Rai 1, spazio alla fiction-evento Morbo K – chi salva una vita salva il mondo intero, ispirata a una straordinaria storia vera ambientata durante l’occupazione nazista di Roma: un racconto di coraggio e ingegno che mostra come anche nei momenti più bui possano nascere gesti di eroismo silenzioso.

Sul fronte Mediaset, il pomeriggio di Rete 4 è dedicato a La chiave di Sarah, in onda alle ore 16.00: un intenso dramma che intreccia passato e presente attraverso la scoperta di un segreto legato alle deportazioni di bambini ebrei in Francia. In prima serata, alle 21.00 su Cine34, torna La vita è bella, il capolavoro di Roberto Benigni, vincitore di 7 premi Oscar nel 1999.

Canale 5 sceglie invece L’ultima volta che siamo stati bambini, in onda alle 21.20, esordio alla regia di Claudio Bisio, mentre alla stessa ora Focus propone il documentario Le confessioni del Demonio – I nastri perduti di Eichmann, un’indagine sui materiali audio legati al gerarca nazista.

Gli altri appuntamenti per il Giorno della Memoria

La programmazione speciale non si esaurisce il 27 gennaio. Domenica 25 gennaio, infatti, alle 11.25, su Rai 3 (Tgr – Buongiorno Europa) è andato in onda il programma Mediterraneo, mentre in prima serata, alle 21.25 su Rai 5, spazio a Lezioni di persiano, film che racconta la lotta per la sopravvivenza di un giovane prigioniero attraverso l’invenzione di una lingua immaginaria.

Mediaset anticipa il percorso già lunedì 26 gennaio su Iris con Flashback – Diario di Anna Frank, in onda alle 21.15, mentre nella notte, alle 0.50 su Rete 4, viene proposto Mengele, l’angelo della morte di Auschwitz, documentario dedicato alla figura del medico nazista.

La settimana, poi, prosegue anche oltre il Giorno della Memoria. Mercoledì 28 gennaio, alle 21.30 su Rai 1, torna Morbo K – chi salva una vita salva il mondo intero, con la seconda e ultima puntata. Venerdì 30 gennaio, alle 23.54 su Canale 5, va in onda Valiant Hearts – Verso la Libertà, film che racconta un viaggio di speranza attraverso un’Europa ferita dalla guerra. Sabato 31 gennaio, infine, Rai 3 propone in seconda serata Un’ombra sulla verità, che chiude l’offerta ampia e trasversale delle principali reti televisive italiane.