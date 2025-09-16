Katia Ricciarelli, cancellata l’intervista alla prima puntata di Domenica In

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mara Venier & Katia Ricciarelli

Salta l’intervista di Katia Ricciarelli alla prima puntata della nuova stagione di Domenica In. Nelle scorse settimane la padrona di casa Mara Venier aveva parlato della volontà di inaugurare l’edizione in ricordo di Pippo Baudo, che in passato ha anche condotto la trasmissione. Un omaggio al quale non prenderà però parte la sua famosa ex moglie.

Domenica In omaggia Pippo Baudo, perché Katia Ricciarelli non ci sarà

Stando a quanto anticipato dal sempre ben informato Giuseppe Candela su Dagospia, dopo la chiacchierata intervista di Katia Ricciarelli a Verissimo sarebbe saltata la sua partecipazione a Domenica In. Nella prima puntata di domenica 21 settembre, quella in cui Mara Venier intende omaggiare Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto. Era stata proprio la conduttrice ad annunciare il coinvolgimento dell’amica soprano in un’intervista rilasciata poco tempo fa a La Repubblica.

“Devi farmi una promessa: la prima puntata di Domenica In sarà dedicata a Pippo e devi esserci”, aveva detto Zia Mara. “Ci sarò”, aveva replicato Katia. Insieme, le due si erano anche presentate alla camera ardente di Baudo, per dare l’ultimo saluto al presentatore siciliano.

Ma con lo scorrere delle settimane qualcosa è cambiato. Ad oggi non è chiaro se la Venier non abbia apprezzato la scelta di Katia Ricciarelli di andare prima da Silvia Toffanin, bruciando così l’interesse del pubblico, o se la diffida di Dina Minna, la segretaria di Pippo Baudo, abbia fermato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Di sicuro le dichiarazioni di Katia Ricciarelli, che ha attaccato spietatamente l’assistente dell’ex marito dopo l’apertura del testamento di Baudo, non sono piaciute a molti. Alcuni conduttori come Alberto Matano de La Vita in Diretta e Caterina Balivo de La Volta Buona non hanno esitato ad elogiare il lavoro della Minna, rimasta accanto a Baudo per ben trentasei anni.

Anche Jacopo Penza, uno di migliori amici di Pippo, ha definito delle bugie le dichiarazioni della Ricciarelli. E lo stesso ha fatto Giancarlo Magalli che, a La Volta Buona, ha smentito categoricamente Katia.

“Pippo era una persona che amava la verità che non è quella che abbiamo sentito da una certa persona perché io avevo il numero di Dina e il numero privato di Pippo – ha assicurato Magalli -. Un numero privato che dava a chi voleva. Effettivamente a Katia non voleva darlo, e aveva detto a Dina: “Non me la passare quando chiama”. Evidentemente non voleva sentirla”.

E sul presunto isolamento di Pippo Baudo, Magalli è stato categorico: “Non è vero che era da solo, gli amici li ha sempre avuti”.

Il ritorno di Domenica In, Mara Venier e i co-conduttori

In attesa di saperne di più sull’intervista cancellata di Katia Ricciarelli, Domenica In si prepara al suo debutto. Quest’anno Mara Venier non sarà sola bensì affiancata da tre gentiluomini. che proveranno a movimentare lo show.

Tommaso Cerno guiderà una rubrica che si occuperà di attualità mentre Teo Mammucari curerà uno spazio in cui ci sarà un gioco telefonico per celebrare i 50 anni dello storico contenitore televisivo. Infine Enzo Miccio si occuperà di sentimenti e costume accanto a Zia Mara.