Mara Venier sulla cancellazione di Katia Ricciarelli a Domenica In: “Dispiaciuta per le cose che ha detto”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Mara Venier sulla mancata ospitata di Katia Ricciarelli a "Domenica In"

Domenica 21 settembre Mara Venier torna ad animare il pomeriggio di Rai1 con una nuova edizione di Domenica In. Un appuntamento attesissimo, chiacchierato, che rivede per la 17esima volta zia Mara come padrona di casa con un format tutto rinnovato.

Una prima puntata che porta con sé anche qualche polemica legata a Katia Ricciarelli, che avrebbe dovuto essere ospite per omaggiare il grande Pippo Baudo. Un’ospitata che è poi stata cancellata.

Mara Venier, perché Katia Ricciarelli non sarà a “Domenica In”

Negli ultimi mesi sono state molte le indiscrezioni rispetto alla nuova stagione di Domenica In. Nuovi conduttori, dinamiche rinnovate e una sola certezza: la presenza di chi, da ormai 17 anni, è il volto di una trasmissione che tiene compagnia a molti nella domenica pomeriggio Rai: Mara Venier.

Da settimane si sente molto parlare anche della possibilità di avere in studio nella prima puntata, tra gli ospiti, anche Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo, venuto a mancare ad agosto, avrebbe preso parte a una puntata omaggio del grande volto della tv.

Ospitata poi caduta in un nulla di fatto dopo che Katia ha preso parte alla puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. Da quel momento, in molti si sono chiesti se i motivi del cambio di rotta fossero dipesi da quell’intervento. Un dubbio che Mara ha voluto subito chiarire.

In un’intervista per Ansa, zia Mara ha spiegato: “Voglio molto bene a Katia, l’ho accompagnata alla camera ardente. Non sono dispiaciuta per il fatto che sia andata a Verissimo, ma per le cose che ha detto. Pippo non avrebbe voluto tutto questo”.

Nel corso della puntata del salotto di Canale 5, Katia ha infatti commentato l’apertura del testamento dell’ex marito e il suo rapporto con Dina Minna: “Ho un grande affetto per Dina che è stata accanto a Pippo per 36 anni, trovo che si meriti tutto e che giustamente Pippo abbia pensato a lei. Non sono neanche d’accordo sul fatto che lo avesse isolato da tutti: chiamavo Dina e lui mi richiamava, o interveniva in collegamento. Pippo aveva rapporti con chi voleva averli” ha concluso Mara Venier.

“Domenica In”, l’omaggio a Pippo Baudo

La decisione di non avre Katia in studio per omaggiare Pippo Baudo non deriverebbe dunque da una rivalità di rete. Ospiti del programma per la prima puntata della nuova stagione, ci saranno tanti amici e colleghi che il conduttore ha apprezzato nel corso della sua carriera: “In studio avremo Al Bano, l’avvocato Giorgio Assumma, Ninni Pingitore, alla cui festa Pippo è apparso per l’ultima volta in pubblico, e Massimo Giletti: tanti anni fa facemmo una Domenica In noi tre”.

Una prima puntata densissima, che apre le porte a una stagione ricca di novità, ospiti e anche co-conduttori, dopo il mancato accordo con Gabriele Corsi.

“Con Corsi c’è stata solo una telefonata in cui abbiamo parlato dell’ipotesi di un gioco musicale. Poi Gabriele ha deciso di non accettare Domenica In, una sua scelta che rispetto. Avevo dato anche la disponibilità a condurre solo la prima parte del programma, che mi avrebbe dato la possibilità di andare prima da mio marito Nicola (Carraro, ndr) a Milano. Alla fine avrò dei nuovi compagni di viaggio, che abbiamo scelto sempre con il direttore, e sono felice lo stesso”, ha concluso Mara con la sua solita schiettezza.