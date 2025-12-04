Ascolti tv del 3 dicembre, Gigi e Vanessa Incontrada sfidano L’altro ispettore

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono tornati su Canale 5 per il terzo appuntamento con il loro show e mercoledì 3 dicembre si sono trovati a sfidare L’altro ispettore, non più il Commissario Montalbano, in onda su Rai 1.

Gigi e Vanessa Insieme è uno spettacolo di grandissimo successo che ha dato ottime soddisfazioni in fatto di ascolti tv. La coppia è amatissima dal pubblico e non ha avuto problemi a battere in fatto di share le grandi fiction di Rai 1.

Senz’altro i risultati più che rosei di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna danno un bel slancio alla prima serata di Canale 5, anche se non è sempre così scontato (vedi il Grande Fratello). Invece chi naviga in cattive acque è Stefano De Martino. Per lui pare sia pronta la sostituzione, grande rivoluzione dunque ad Affari Tuoi.

In tanto il resto della prima serata ha offerto su Rai 3 il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato del caso di Liliana Resinovich con documenti e testimonianze inediti. Su Rai 2 invece è andato in onda il film, Un uomo sopra la legge.

Su Italia 1 è sceso in campo l’Inter contro il Venezia per la Coppa Italia e su Rete 4 è tornato RealPolitik. Invece su La7 Una giornata particolare è stata dedicata al rogo di Giordano Bruno.

