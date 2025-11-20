Ascolti tv del 19 novembre, Montalbano contro Incontrada. Gerry Scotti fenomenale

Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada su Canale 5 si scontrano al debutto con "Il Commissario Montalbano" su Rai 1. E Gerry Scotti è irraggiungibile

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio hanno debuttato con un nuovo show su Canale 5 e la Rai 1 ha risposto con una replica del Commissario Montalbano con la quale non sbaglia mai, tanto che anche Fiorello ha ironizzato sui dati di ascolto parlando col cantante napoletano a La Pennicanza. Ma alla fine sono stati tutti smentiti, infatti D’Alessio e Incontrada hanno trionfato.

Lo show targato Canale 5 si intitola semplicemente Gigi e Vanessa insieme. Ma D’Alessio e la Incontrada devono vedersela nella gara dello share, oltre che con Luca Zingaretti, anche con Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3 dove si è parlato del caso di Emanuela Orlandi.

Rai 2 ha mandato in onda il film L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, mentre su Italia 1 è stato programmato Terminator – Destino oscuro. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con RealPolitik.

Nel prime time ormai c’è un solo volto che conta ed è quello di Gerry Scotti che con La Ruota della Fortuna sta toccando indici di ascolto inauditi. Stefano De Martino non può fare altro che starsene a guardare. Ormai le ha provate tutte coi suoi pacchi su Rai 1, senza però ottenere miglioramenti significativi.

Prima serata, ascolti tv del 19 novembre: trionfo di Gigi e Vanessa

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 3.037.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 Gigi e Vanessa Insieme ha conquistato 2.817.000 spettatori con uno share del 20.3%. Su Rai2 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road intrattiene 719.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Terminator – Destino oscuro piace a 658.000 spettatori con il 4%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.491.000 spettatori (9.5%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 419.000 spettatori (3.3%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.040.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 388.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo la presentazione di 20 minuti (465.000 – 2.3%), La Corrida raduna 486.000 spettatori con il 3.7%.

Access Prime Time, dati del 19 novembre: Gerry Scotti senza rivali

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.956.000 spettatori (20.2%) e Affari Tuoi arriva a 4.580.000 spettatori (22.1%) dalle 20:48 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.315.000 – 21.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.639.000 spettatori pari al 27.3% dalle 20:45 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 490.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.125.000 spettatori (5.5%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.115.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.396.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 983.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 798.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.812.000 spettatori (8.8%). Su Tv8 Foodish arriva a 373.000 spettatori e l’1.8%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 488.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 19 novembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.171.000 spettatori pari al 22.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.507.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.069.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.281.000 spettatori (20.2%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (428.000 – 3.3%), N.C.I.S. Los Angeles conquista 376.000 spettatori con il 2.3% nel primo episodio e 537.000 spettatori con il 2.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Grande Fratello segna 319.000 spettatori (2.3%) e Studio Aperto Mag sigla 352.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. Miami segna 655.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.352.000 spettatori (13.3%). A seguire Blob segna 936.000 spettatori (5%), mentre Nuovi Eroi sigla 872.000 spettatori (4.5%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 805.000 spettatori (4.7%), mentre La Promessa appassiona 881.000 spettatori (4.7%). Su La7 Ignoto X raduna 274.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 371.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (316.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 641.000 spettatori con il 3.5%.

