Affari Tuoi, Herbert prende il posto di De Martino e porta fortuna: la “Vittoria” dei marescialli

Stefano De Martino lascia la conduzione di Affari Tuoi a Herbert Ballerina, un momento esilarante che porta fortuna ai marescialli Laura e Fiore

Foto di Nicoletta Fersini

Nicoletta Fersini

Giornalista, Content Editor, SEO Copywriter

Giornalista ed evocatrice di parole: appassionata di lifestyle, tv e attualità. Inguaribile curiosa, osserva il mondo. Spesso sorseggiando un calice di vino.

Pubblicato: 20 Novembre 2025 09:50

IPA
Stefano De Martino ad Affari Tuoi, felice per la vittoria dei marescialli

Un coppia di marescialli di Carabinieri, il potere dell’amore per la figlia e un “surreale” show con Herbert Ballerina: la puntata di Affari Tuoi andata in onda il 19 novembre è stata tra le più esilaranti (e vincenti) di questa stagione. Se c’è una cosa che Stefano De Martino ha capito perfettamente, è che il pubblico non cerca solo soldi e vincite, ma soprattutto storie, e quella andata in onda su Rai 1 è una di quelle che è piaciuta di più. Onestà, coraggio e un finale fortunato che premia l’audacia. Protagonista è stata Laura, rappresentante del Piemonte, accompagnata dal marito Fiore.

Una puntata iniziata col botto, ma il Dottore è dietro l’angolo

