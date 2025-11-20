Affari Tuoi, Herbert prende il posto di De Martino e porta fortuna: la “Vittoria” dei marescialli

Un coppia di marescialli di Carabinieri, il potere dell’amore per la figlia e un “surreale” show con Herbert Ballerina: la puntata di Affari Tuoi andata in onda il 19 novembre è stata tra le più esilaranti (e vincenti) di questa stagione. Se c’è una cosa che Stefano De Martino ha capito perfettamente, è che il pubblico non cerca solo soldi e vincite, ma soprattutto storie, e quella andata in onda su Rai 1 è una di quelle che è piaciuta di più. Onestà, coraggio e un finale fortunato che premia l’audacia. Protagonista è stata Laura, rappresentante del Piemonte , accompagnata dal marito Fiore.

Laura e Fiore non sono una coppia qualunque. Sono due marescialli dei Carabinieri e la loro è una vita spesa al servizio dello Stato, raccontata con una compostezza che ha subito conquistato i social. "La mia passione è nata per caso, grazie a mio fratello", ha spiegato la concorrente di Affari Tuoi, iniziando così una partita con un obiettivo ben preciso: "Garantire un futuro a nostra figlia Vittoria, lasciarle un'eredità diversa".

E l'inizio è stato col botto, non c'è dubbio. Col suo pacco numero 16 associato al Piemonte, la sua Regione, Laura è un cecchino: subito trova i 20.000 euro, e ancora via il temibile Pacco Nero, poi anche i 5 e i 10 euro. Povero Dottore, direte. Ebbene sì: la sua offerta da 38.000 euro non lusinga più di tanto il maresciallo che, con gentilezza, rifiuta.

Le mosse successive di Laura continuano a regalare soddisfazioni. Trova i 30.000 euro, poi i 50 e i 100 euro e il Dottore, ancora una volta, prova a interrompere questo cerchio fortunato. Propone un cambio ma no, lei è certa di dover andare avanti, dritto per la sua strada.

Ma ecco che il cerchio si interrompe: quando chiama il pacco della Valle D'Aosta, il numero 1, trova 200.000 euro; poi è la volta del pacco 14 associato all'Abruzzo e, ancora, perde 300.000 euro. Affari Tuoi sa essere crudele e, proprio nel momento di massima sicurezza, la fortuna volta le spalle a Laura e Fiore che, nonostante tutto, riescono a mantenere la calma: "Ci ha feriti, ma non abbattuti", dice la concorrente. Che, ancora una volta, rifiuta il cambio dal Dottore.

Il gran finale, nel nome della figlia Vittoria

Si arriva alle battute finali, con una situazione spinosa. Il Dottore offre un assegno da 25.000 euro: "Sono bei soldini - ammette Laura -, ci permetterebbero di realizzare già qualcosina. Io ho in mente una sola cosa. Come ha detto Fiore prima, noi viviamo per Vittoria e ci terrei a portare qualcosa a casa per lei. Qualcosa per farle affrontare la vita con un minimo di serenità in più. Noi siamo fortunati, perché abbiamo avuto lei che è il nostro angelo e, da quando è successo, abbiamo deciso di dedicare il nostro tempo a lei". Gli occhi innamorati di una madre e un padre, che fanno breccia nel cuore di Stefano De Martino: "Si vede, è figlia dell'amore".

Niente da fare per il Dottore, dunque. Laura e Fiore proseguono finché non arriva l'ultima mossa: il cambio pacco. A rigor di logica, non dovrebbero mollare quel pacco 16 tenuto stretto sin da inizio puntata, ma ecco un piccolo colpo di scena: "Accetto il cambio - spiega Laura, prendendo il pacco 3 del Friuli-Venezia Giulia -. Siamo tre in famiglia, Vittoria è nata il 3 ottobre e questo pacco numero 3 era nel Friuli-Venezia Giulia, che è il luogo origine della mia mamma che non c’è più, nata il 3 aprile". Tanti significati per un cambio che ha portato più che bene: nel 16 c'era soltanto 1 euro.

Il Dottore offre di nuovo 25.000 euro ma "il rischio fa parte del nostro mestiere", ringrazia Laura e va avanti. Poi le ennesime offerte al ribasso: prima 13.000 euro, poi 32.500 euro. Rifiutano entrambe e, alla fine, il gioco dà loro ragione: il pacco 3 contiene 50.000 euro. "Vittoria ha vinto!", afferma con grande gioia De Martino. Un bel lieto fine per una delle coppie più belle viste finora ad Affari Tuoi.

Herbert Ballerina conduttore al posto di De Martino

Menzione speciale per un siparietto che ha fatto impazzire i social. A inizio puntata, Stefano De Martino ha deciso di scambiare i ruoli con la sua fidata spalla, Herbert Ballerina. Un momento esilarante, che ha visto un Herbert imbarazzatissimo nei panni del conduttore televisivo: un tenerissimo disastro.

Annuncia il pacco numero 4 ma si dimentica di citare la regione ("De Lazio!", deve urlargli De Martino da dietro le quinte), poi invoca Gennarino nel momento sbagliato, scimmiottando il modo di parlare del conduttore: "Ma perché? Io parlo così?". Gioco e rischio sì, ma anche varietà (chiaramente ispirato agli inimitabili Paolo Bonolis e Luca Laurenti).