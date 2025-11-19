Fiorello a La Pennicanza svela i primi 5 Big di Sanremo 2026: c’è Mengoni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Fabrizio Biggio in "La Pennicanza"

Fiorello sa come funziona la grande macchina del Festival di Sanremo, lui ha parecchia esperienza in merito, e così a La Pennicanza ha potuto dare in anteprima assoluta i nomi dei primi cinque Big che parteciperanno alla kermesse. Carlo Conti sarà d’accordo?

Fiorello, le rivelazioni sul Festival di Sanremo 2026: i primi 5 Big in gara

Dopo aver svelato “il sequestro” di Pierfrancesco Favino, Fiorello torna alla carica nella puntata di mercoledì 19 novembre de La Pennicanza. Lo showman ha in serbo delle rivelazioni scottanti che riguardano il Festival di Sanremo 2026 e che coinvolgono anche il suo amico Amadeus.

“Sono state presentate più di 200 canzoni. Tra quelli che hanno mandato i brani a Carlo Conti c’è persino… Amadeus!“. Ma non si limita a questo. Fiorello è talmente addentro nei meccanismi della Rai che può addirittura rivelare in anteprima assoluto i primi cinque Big che parteciperanno al prossimo Festival, anzi sa addirittura i titoli delle canzoni in gara: “Ci sarà Marco Mengoni con ‘Nudo’, Alfa con ‘Mancami domani’, quindi Masini e Fedez insieme con ‘Bella raga, bella ruga’. Infine, i ritorni di Gianni Morandi con ‘Autovelox’ e Angelina Mango con ‘Basilicante’!”.

Da Sanremo si passa a Sanremo Giovani e Fiorello ha una critica da fare: “L’ultimo concorrente ha finito di cantare… 20 minuti fa! A questo punto fateli cantare alle 3 di notte! Anche i loro genitori ormai fanno: ‘Canta mio figlio? Non ce la faccio, vado a dormire…’. È vero che Rai2 già di suo non si guarda, ma non si può mettere comunque il programma a quell’ora! Mandatelo anche su RaiPlay, alle 20:30… e chi vuole lo va a vedere!”.

A proposito della piattaforma streaming, lo showman rincara la dose: “Italia sotto attacco degli hacker, hanno preso di mira anche il sito di RaiPlay. Adesso funziona!”.

Fiorello, Gigi D’Alesso chiama a La Pennicanza

Torna l’ormai celebre rubrica “Vuoi fare promozione? Chiama il mio cellulare personale”: al telefono di Fiorello oggi c’è Gigi D’Alessio, in videochiamata.

Il cantautore napoletano promuove il suo varietà, in onda su Canale 5, e lo showman ne approfitta per fare la sua solita ironia sui palinsesti: “Stasera in Rai andrà… una nuova replica di Montalbano! Ormai il Commissario non ne può più: gli sono addirittura cresciuti i capelli! Il bello è che questa replica farà comunque il 19%… scusa Gigi, ma se Montalbano stasera batte il tuo programma è un disastro. Non vedremo mai più nulla di nuovo!”

Fiorello, l’affondo sulla politica

Non manca la satira politica: “Si parla oggi del complotto del Quirinale per affossare FdI. È vero o non è vero? Lo possiamo scoprire solo chiamando lui: Sergio Mattarella!”.

E parte dunque la surreale telefonata: “Adesso basta – dice il presunto ‘Presidente della Repubblica’ -. Queste dicerie mi hanno rotto. Difendo l’operato del Colle… che poi sarei io! Non c’è nessun complotto. E comunque, a quell’ora, io facevo MMA, arti marziali miste. Alle medie mi chiamavano “Sergio Spaccadenti”. Adesso ho una call con Chuck Norris, ha un anno più di me e non ha più l’elasticità di una volta… Per questo vuole qualche consiglio!”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 20 novembre dalle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

