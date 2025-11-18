Fiorello a La Pennicanza, la rivelazione preoccupante: “Lo hanno sequestrato”

Fiorello a "La Pennicanza" ironizza su Pierfrancesco Favino: "È stato ostaggio per due ore della Gialappa’s Band!". E poi torna su Totti e Sinner

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanxa Fiorello e Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati ad allietare gli ascoltatori con la puntata di martedì 18 novembre de La Pennicanza. Questa volta lo showman si preoccupa per il povero Favino sotto stress per i troppi impegni di lavoro.

Dopo aver dato la notizia più sconvolgente del momento nella puntata di lunedì 17 novembre – e non si trattava della morte delle gemelle Kessler, Fiorello è tornato alla carica denunciando un sequestro di persona, quello di Pierfrancesco Favino.

Fiorello e il sequestro di Pierfrancesco Favino

Fiorello apre la puntata scherzando sull’attore del momento: “C’è gente nel mondo che soffre… ma lui ieri ha sofferto troppo: è stato ostaggio per due ore della Gialappa’s Band! Ognuno di loro gli faceva fare una gag, una dietro l’altra! Quando è uscito, distrutto, ha dichiarato: ‘Per favore… aumentate i tagli al cinema!’”.

Lo showman mostra poi l’agenda di Favino passatagli dall’agente: “Alle 7:00 tour dei campanelli con i Testimoni di Geova, alle 9:00 presentazione del film a Belluno, alle 9:10 a Lecce, alle 9:30 a Nuoro e alle 10 diretta televisiva con Ceramicanda. Pierfrancesco, sappi che siamo con te! Nel pomeriggio, Favino deve poi acquistare un biglietto casuale per New York, fare il check-in… e non presentarsi all’imbarco. Così all’aeroporto parte l’annuncio: ‘Pierfrancesco Favino, protagonista del film Il Maestro, è pregato di presentarsi al Gate 5.’

Fiorello, tra Sinner e Totti

Fiorello passa infine alla satira sportiva e commenta la Coppa Davis: “Sarà in chiaro su SuperTennis. E la Rai? Perché non ha preso la Coppa Davis? Amici della Rai… è una vergogna! Prima insultano Sinner perché non vuole partecipare… poi però prendono i diritti solo sulle finali! Lo so, sto facendo la filippica alla Rai… ma qualcuno dovrà pur farla!”.

Lo showman passa poi sul fronte mondiali di calcio: “I produttori di una nota piattaforma si sono già mossi, stanno preparando una nuova serie. Ecco il trailer: ‘Per qualificarci servono loro… i campioni del 2006. E quando l’Italia chiama… Totti ha un trasloco da finire, Pirlo è sul jet per l’America… non c’è nessuno! Prossimamente: La banda – Quelli che le partite le vincevano.’

Fiorello e Biggio, i fan li adorano

Non passa giorno che Fiorello e Biggio sfoderano gag memorabili e il pubblico li ringrazia con commenti dai toni entusiastici sul profilo Instagram ufficiale della Pennicanza.

Qualcuno scrive: “Bigio e Fiore siete pura aria fresca 👏👏👏👏👏”. “Biggio è il gemello di Sonego. L’imitazione della grande famiglia Sinner fa veramente ridere, Jan che dice un momento, sembra l’originale😂😂😂😎👏🏻👏🏻👏🏻”. La strana coppia è così divertente che gli utenti la ringraziano così: “Sto morendooooo….grazie 😂😂”.

La Pennicanza va in onda mercoledì 19 novembre alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!