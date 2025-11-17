Fiorello a La Pennicanza: “La notizia che ha sconvolto l’Italia”

Fiorello a "La Pennicanza" annuncia la peggior notizia che ha sconvolto l'Italia (ovviamente dopo la morte delle gemelle Kessler). E riguarda Totti

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno aperto la settimana con una nuova esilarante puntata de La Pennicanza. Lo sport è al centro dei commenti ironici della “strana coppia”, da Totti a Sinner, nessuno viene risparmiato.

Mentre il mondo piange le gemelle Kessler che hanno deciso di andarsene insieme, Fiorello e Biggio hanno appena concluso la puntata de La Pennicanza del 17 novembre, annunciando l’altra notizia che ha sconvolto l’Italia intera.

Fiorello si iscrive al comitato Proteggi Favino

Fiorello apre la puntata scherzando sull’attualità televisiva: “Mi sono iscritto al comitato ‘Proteggi Favino’. Fermatevi: parlo con la produzione del suo film: è ovunque! Programmi TV, radio, interviste… pensate che è stato visto contemporaneamente in due sale, una a Roma e una a Milano! Ieri era a Torino a vedere la partita di Sinner, poi a Domenica In, e gli chiedono sempre le stesse cose… alle 20:45 questa sera sarà dentro il pacco del Lazio! Andate a vedere il film, ragazzi, così Favino si può finalmente riposare un po’…!”.

Fiorello, la notizia che ha sconvolto il Paese (dopo le Kessler)

Non manca l’ironia sulle notizie cittadine: “Se ne sta parlando ormai da giorni: Totti lascia Roma Nord… per Roma Nord! Una notizia che ha sconvolto la città. Abbiamo preparato un’inchiesta, firmata da Report e Sigfrido Ranucci: il caso che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso! Il presidente dell’Associazione Italiana Traslochi ha confermato: ‘Ci ha chiesto un camion solo per i Rolex!’.

La Bocchi – versione IA – ha aggiunto: ‘Roma Sud? Pezzente ci sarai te! Noemi Bocchi secondo voi va a vivere a Roma Sud?’”. Indiscrezioni anche sul futuro vicino, un esilarante Bonolis sempre versione ‘artificiale’: “‘L’ho sentito e al terzo congiuntivo sbagliato mi è uscito il sangue dal naso, non ce l’ho fatta!’”.

Si passa poi alla satira sportiva: “La Nazionale? Dovevamo farne 9… ne abbiamo presi 4! Tutta una grandissima tattica di Gattuso. Sull’1-0 ha detto: ‘Fermatevi, così ai playoff tutti ci prenderanno sotto gamba… e così, pam, andremo ai Mondiali!’”, scherza Fiorello.

Ma ieri è stato il giorno del trionfo di Jannik Sinner alle ATP Finals… e non poteva, dunque, non partire la solita – surreale – telefonata alla famiglia del campione altoatesino: “Ieri sembravo la Madonna di San Candido, ma voi conoscete quelli che sono venuti a salutarmi? Ligabue? Domenicali? Non li conosco. Il Volo? Pensavo fossero tre scippatori! A un certo punto è arrivato uno, pensavo fosse Hagrid di Harry Potter… era Cannavacciuolo! Infatti dicevo: “Come mai parla napoletano?” L’unico che conoscevo era Gianni Morandi!”.

La telefonata di Mimmo il delfino a La Pennicanza

In chiusura, l’altrettanto surreale telefonata con il delfino Mimmo, accasatosi da tempo in Laguna a Venezia: “Mi vogliono cacciare dalla città, l’altro giorno mi hanno convocato in ufficio: eravamo io, tre borseggiatori e un venditore abusivo…! Ma io voglio restare qui, mi sono innamorato… di una pezzogna! E con gli amici ci sentiamo sempre. Ho un amico delfino a Roma. Volete sapere come si chiama? Gualtiero!”.

La Pennicanza torna martedì 18 novembre alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

