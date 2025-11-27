Ascolti tv del 26 novembre, Vanessa e Gigi contro Montalbano. Gerry Scotti rilancia

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Su Canale 5 è tornata la coppia Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada con il suo show e si è scontrata con l’ennesima replica del Commissario Montalbano su Rai 1.

Ma Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada non hanno paura di Luca Zingaretti. Infatti, la scorsa settimana hanno stracciato negli ascolti tv Montalbano. Forse è stata la prima volta che il Commissario, nato dalla penna di Camilleri, veniva battuto nello share.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Chi l’ha visto? dove si è parlato del caso di Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita dopo essere stato messo in punizione ed espulso dalla scuola che frequentava. Su Rete 4 è andato in onda RealPolitik.

Italia 1 ha trasmesso il film Fast & Furious – Hobbs & Shaw, mentre Rai 2 The Equalizer 2 – Senza perdono.

Su La7 doppio appuntamento con Una giornata particolare. Prima è andata in onda l’ultima intervista a Ornella Vanoni. Un mese fa Aldo Cazzullo ha incontrato l’artista per realizzare una puntata speciale del programma: un’ora intensa in cui la voce e la personalità della cantante ripercorrono una vita straordinaria. E a seguire: Nerone, l’incendio di Roma.

Per quanto riguarda il prime time, la battaglia si è giocata come sempre tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 che ha perso punti di share martedì 25 novembre.

Prima serata, ascolti tv del 26 novembre: vincono Gigi e Vanessa

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 2.636.000 spettatori pari al 17.1% di share dalle 21:47 alle 23:54. Su Canale5 Gigi e Vanessa Insieme ha conquistato 2.298.000 spettatori con uno share del 18.2% dalle 22 alle 00:44 (Highlights a 803.000 e il 16.8%). Su Rai2 The Equalizer 2 – Senza perdono intrattiene 901.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Fast & Furious – Hobbs & Shaw piace a 827.000 spettatori con il 5.4%.

Su Rai3, dopo la presentazione di 27 minuti (988.000 – 4.9%), Chi l’ha Visto? segna 1.409.000 spettatori (9.2%). Su Rete4, dopo la presentazione di 21 minuti (501.000 – 2.5%), Realpolitik totalizza 423.000 spettatori (3.4%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.014.000 spettatori e il 6.9% (solo l’intervista a Ornella Vanoni a 1.519.000 e il 7.8% dalle 21:28 alle 22:18). Su Tv8 la partita di Champions League – Arsenal-Bayern Monaco ottiene 550.000 spettatori (3%). Sul Nove, dopo la presentazione di 20 minuti (374.000 – 1.9%), La Corrida raduna 454.000 spettatori con il 3.5%.

Access Prime Time, dati del 26 novembre: Gerry Scotti sempre primo

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.954.000 spettatori (19.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.530.000 spettatori (22.2%) dalle 20:49 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.556.000 – 22.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.266.000 spettatori pari al 25.9% dalle 20:47 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 463.000 spettatori con il 2.3%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.264.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.105.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.426.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 915.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 717.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.765.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Champions League Live arriva a 276.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 530.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 26 novembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.363.000 spettatori pari al 23.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.802.000 spettatori pari al 27.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.124.000 spettatori (16.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.327.000 spettatori (20.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (434.000 – 3.4%), N.C.I.S. Los Angeles conquista 460.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 597.000 spettatori con il 3.2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Grande Fratello segna 355.000 spettatori (2.5%) e Studio Aperto Mag sigla 329.000 spettatori (2.1%), mentre C.S.I. Miami segna 771.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.391.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob segna 1.052.000 spettatori (5.6%), mentre Nuovi Eroi sigla 811.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti interessa 927.000 spettatori (5.3%), mentre La Promessa appassiona 966.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X raduna 279.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 Love Bugs conquista 224.000 spettatori (1.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (293.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 611.000 spettatori con il 3.3%.

