La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e le “dure leggi” del gioco. Poi il colpo di scena

Come ogni sera torna in onda La Ruota della Fortuna: la puntata del 26 novembre si è svolta come di consueto, con i giochi ormai classici che sono diventati l’anima e il cuore del programma, come GiraMondo, che ci ha fatto scoprire il significato di “ukuli bula”. Gerry Scotti ha come sempre ringraziato il pubblico, sia in studio quanto da casa, che ogni sera sceglie di sintonizzarsi con Canale5. “Mi fate ringiovanire tutte le sere, prima o poi diventerò in forma come Samira“.

La Ruota della Fortuna, com’è andata la puntata del 26 novembre

“Belli carichi tutte le sere”, La Ruota della Fortuna coinvolge le famiglie tutte le sere, e il conduttore Gerry Scotti è il maestro perfetto che orchestra tutto in ogni dettaglio, dosando battute e coordinandosi con Samira Lui. La Lui nella puntata del 26 novembre ha sfoggiato un perfetto abito color “confettino”, con un complimento da parte di Scotti, che si prodiga sempre in belle parole. “Colori che risaltano particolarmente”. Poi Scotti “dimentica” che dopo la Ruota ci sono Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: “Godetevi la Ruota della Fortuna e poi tutti a nanna”, una piccola gaffe che però ha corretto alla fine.

In studio è presente il Campione, così come il suo gemello: il gioco inizia con il GiraMondo e procede con il round musicale (con protagonista Enrique Iglesias). Ma prima Gerry ha avvisato i telespettatori di stare in campana, perché sta per tornare un’altra Ruota dei Campioni. La prima serata è stata un successo dal punto di vista dello share, anche se in molti hanno espresso qualche titubanza sul ritorno di un programma “speciale” nel giro di poco tempo. Ma ormai La Ruota è un classico imprescindibile e ha stracciato Stefano De Martino con Affari Tuoi.

Com’è finita

Dal 24 novembre, il Campione in carica è Ciro, presente in studio insieme al fratello gemello Andrea. Ha sfidato Ludovica e Brunella nelle varie manche, e il Campione e i concorrenti si sono impegnati per superare le varie sfide al meglio. E dopo il Regno degli Animali, con una curiosità sul polpo, è arrivata la manche Express. Quando l’argomento sul tabellone è il Patrimonio Unesco, Ludovica va in bancarotta proponendo la lettera “S” di Samira, che però non è presente, ma queste sono le piccole dure leggi de La Ruota della Fortuna, così le ha descritte Scotti. Si può perdere in un secondo… per poi risalire.

“Bellissima puntata, mi spiace per le ragazze che sono un po’ indietro, perché sono tutte e due belle toste e preparate”, il commento del conduttore. In effetti il Campione Ciro ha dimostrato la sua bravura, ma Brunella è stata altrettanto determinata. I tre si sono sfidati senza esclusione di colpi fino alla fine. Poi un saluto a Cristina D’Avena, quando in studio è stata intonata una delle canzoni più famose dei cartoni animati, ovvero Mila e Shiro. Ma come è finita la partita? All’ultimo round c’è anche un colpo di scena: la nuova Campionessa da oggi 26 novembre è proprio Ludovica, giovane geriatra da Genova. Ma La Ruota torna presto, come ha detto Scotti: “Domani sera torna il secondo episodio de La Ruota dei Campioni“.

