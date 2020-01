Perché è famoso Salvatore Veneziano

editato in: da

Salvatore Veneziano, meglio conosciuto come Salvo, è stato un concorrente della primissima edizione del Grande Fratello. Nato a Siracusa il 4 aprile 1975, è cresciuto con la madre casalinga, il padre pizzaiolo (dal quale ha ereditato il mestiere) e due fratelli.

Nell’ormai lontano 2000, a 25 anni, è entrato nel cuore del pubblico partecipando alla prima edizione del Grande Fratello, ai tempi condotto da Daria Bignardi. Tra i suoi compagni in quell’avventura che ha cambiato la storia della televisione italiana c’erano Cristina Plevani, Marina La Rosa, il compianto Pietro Taricone, Rocco Casalino.

Archiviata l’esperienza del reality, Salvo Veneziano ha scelto di allontanarsi dal mondo dello show business. Su consiglio di Maurizio Costanzo ha deciso di monetizzare la sua passione per la pizza diventando un imprenditore di successo. L’ex inquilino della casa più spiata d’Italia è infatti titolare di una catena di pizzerie con locali in diverse città della Lombardia (da Cologno Monzese, a Cesano Maderno e Nova Milanese). Oggi come oggi, i ristoranti della sua catena sono 17.

Per quanto riguarda la vita privata, ricordiamo che Salvo è sposato da anni con Giusy Merendino. La coppia è legata da tanto tempo: Salvo Veneziano e la sua consorte si sono infatti conosciuti da adolescenti. I due sono genitori di tre figli. Grazie alla solidità di questo amore, Veneziano è riuscito a superare un periodo non facile partito dai facili guadagni successivi alla partecipazione al Grande Fratello.

I mesi che hanno seguito la fine del primo GF sono stati davvero molto difficili per Salvo. L’uomo ha dichiarato che, a causa dei lauti compensi che riusciva a ottenere con le serate in discoteca, si era allontanato dalla famiglia e aveva iniziato a spendere cifre ingenti per acquisti futili.

Questo suo atteggiamento, secondo quanto rivelato da lui stesso, ha portato Giusy a decidere di lasciarlo e di tornare in Germania dalla famiglia d’origine. Veneziano ha per questo scelto di abbandonare fasti dello showbiz e di riconquistarla, mettendoci circa un anno per riuscire ad abbattere la sua diffidenza.

Più volte opinionista nei programmi di Barbara D’Urso e presente su Instagram con un profilo seguito da migliaia di persone, Salvo Veneziano è tornato l’8 gennaio 2020 nella casa che gli ha regalato la fama, dedicando un commovente omaggio alla figura di Pietro Taricone.