GF Vip: Cristina Plevani esclusa si sfoga su Instagram

GF, che fine hanno fatto i concorrenti della prima edizione

Cristina Plevani ignorata da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip si sfoga su Instagram. Il prossimo 8 gennaio inizierà la nuova edizione del reality condotto dal giornalista dopo l’addio di Ilary Blasi. Nel cast ci saranno anche alcuni ex concorrente dello show molto amati dal pubblico: Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano, Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese.

Non ci sarà invece Cristina Plevani, nonostante sia, ancora oggi, uno dei protagonisti più conosciuti e vincitrice della prima, indimenticabile edizione con Pietro Taricone. Era il Duemila quando la bagnina trionfò nel reality diventando una star della tv, a vent’anni di distanza Cristina ha lasciato il mondo dello spettacolo, ma è molto seguita su Instagram.

Proprio sui social si è sfogata dopo l’annuncio dell’ingresso di quattro ex concorrenti del GF. “Quando non conti un ca**o e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander del Grande Fratello – ha scritto la Plevani -. O sto loro troppo sul…Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano. E ovviamente non dirò mai quello che penso realmente”.

Cristina Plevani ha fatto la storia del Grande Fratello. All’epoca fece emozionare il pubblico per la sua love story con Pietro Taricone, terminata poco dopo la fine dello show. Per un breve periodo ha fatto la commessa, in seguito è tornata alla passione per lo sport. Oggi fa l’istruttrice in piscina occupandosi di nuoto e fitness. Un anno fa svelò che sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso insieme ad altri ex inquilini, ma che, dopo le trattative, la produzione aveva cambiato idea.

Nella quarta edizione del GF Vip invece ci saranno diversi suoi ex colleghi. Salvo Veneziano e Sergio Volpini parteciparono, come Cristina, alla prima edizione del reality. Pasquale Laricchia prese parte alla terza edizione con la modella americana Victoria Pennington a cui era legato all’epoca, mentre Patrick Ray Pugliese entrò nel bunker di Cinecittà per due volte, classificandosi secondo nel Grande Fratello 4 e terzo nel Grande Fratello 12.