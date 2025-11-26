Affari Tuoi, De Martino canta “sarà perché ti amo”: festa grande in studio

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna, come tutte le sere, su Rai 1 con Affari Tuoi anche mercoledì 26 novembre, regalando ai tanti appassionati del programma una puntata da ricordare. A renderla memorabile non solo il concorrente in gara, Ronny della Toscana, che ha portato in gara tutta la sua emozione, ma anche il risultato strabiliante ottenuto. Il Dottore si è trovato veramente in difficoltà, tanto da fare una richiesta al notaio “mai fatta prima”.

Il pianto di Ronny e le offerte rifiutate: che partita!

Un misto di emozione, lucidità e voglia di stupire. A giocare nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 26 novembre ha giocato Ronny dalla Toscana, accompagnato dal padre. Ad aspettarlo a casa la moglie Simona e due figli. “Mia moglie vuole una pergotenda“, ha detto tra i primi tiri della puntata, ironizzando subito sul fatto che non si aspettava di tornare a casa con molto, sarebbe bastata la cifra per accontentare la richiesta della compagna di vita. Stefano De Martino è stato un conduttore perfetto, che ha silenziosamente (ma non troppo) tifato per Ronny, facendosi coinvolgere dalla sua simpatia.

Una partita, la sua, iniziata sicuramente in salita con l’eliminazione dal tabellone dei 300mila euro, dei 20mila euro e dei 10mila euro. Poi la partita ha iniziato a prendere una piega diversa. Al suo secondo intervento, il Dottore ha offerto 25mila euro: “Mi ci vogliono due anni per guadagnarli”, ha detto Ronny, “Sono tanti. Se torno a casa a mani vuote, mia moglie si arrabbia, vuole comprare le pergotende”.

Decide però di andare avanti, e durante la puntata decide così ancora e ancora, superando con difficoltà le offerte sempre più alte del Dottore. “Anche a me piacerebbe comprare la pergotenda”, ha raccontato Ronny durante la puntata, “Mi piacerebbe anche togliermi qualche soddisfazione in più. Uno vorrebbe venire qua e spaccare, magari levarsi tutti i debiti e magari il mutuo, come tutti”. Ma il concorrente ha mostrato tutta la sua coinvolgente emotività dopo aver nominato la moglie Simona. Ronny è infatti scoppiato in pianto: “Io tutte le emozioni le scateno così. Piango per la mia famiglia. Se rifiuto l’offerta, rinuncio a fare stare bene la mia famiglia. Ma rifiuto anche per provare a farla stare ancora meglio. È un’occasione, devo provare a viverla fino in fondo. Male che vada tornerò a fare quello che mi piace. Però questa è una possibilità per fare qualcosa per fare stare bene la mia famiglia”.

De Martino canta “sarà perché ti amo” e Ronny vince 200.000 euro

Ronny ha continuato a giocare senza cedere alla (comprensibile) tentazione di accettare le offerte del Dottore. Ha accattato però un’offerta di cambio proposta: “Il 3 è stato il numero della mia coppia, il numero che ha sognato il mio babbo ed è quello a cui mi sono sempre affidato. C’è un altro numero che da quando sono arrivato ad Affari Tuoi mi appare spesso. Ma ho paura di tradire il mio pacco, quindi magari quello lo lascio per dopo”. Poi, piangendo ancora, ci ripensa: “Mia moglie mi ammazza, ma quel numero ce l’ha una pacchista che mi ha regalato un portafortuna…”. Alla fine lascia il 3 per il 13.

La partita va sempre meglio e Ronny prende sempre più coraggio. Intanto il Dottore si trova di pacco in pacco sempre più in difficoltà. Stefano De Martino, guida del programma, durante una chiamata di Pasquale Romano prende l’iniziativa di canticchiare a tutti la canzone dei Ricchi e Poveri: “Che confusione, sarà perché ti amo…”, ma finendola con le parole del Dottore: “Richiesta e poi richiamo”. Ronny chiede 150.000 euro: una cifra altissima, ma che può fare nella sua posizione.

Il Dottore ha offerto 50mila euro. Il pacchista ha commentato: “Tanto gli schiaffi sono sicuro di prenderli quando arrivo a casa. Non ho mai visto così tanti soldi tutti insieme, è difficile, ma rifiuto l’offerta”. Molto coraggio, che, almeno questa volta, lo ha premiato: nel suo pacco c’erano 200mila euro. Festa grande in studio (e sicuramente anche a casa).