Affari Tuoi, Stefano De Martino “smaschera” il concorrente. E il finale delude

Nella puntata del 3 dicembre di Affari Tuoi non sono mancate, ancora una volta, grandi emozioni. Come sempre Stefano De Martino ha tenuto il polso della situazione, muovendosi con grande bravura fra confessioni private del concorrente e battute divertenti per stemperare la tensione.

Affari Tuoi, Alessandro Del Veneto gioca la partita perfetta e scivola sul finale

A giocare nella puntata del 3 dicembre di Affari Tuoi, Alessandro del Veneto. Il concorrente ha iniziato il gioco con il pacco numero 10, giocando una partita particolarmente fortunata. Insieme a lui in studio la compagna Lara che l’ha sostenuto durante le sue scelte, sino ad un finale inaspettato e, per certi versi, deludente. Alessandro infatti ha portato a casa un montepremi dimezzato rispetto a quanto avrebbe potuto strappare al Dottore.

Nel corso della partita il concorrente si è raccontato a Stefano De Martino. Originario di Sant’Andrea, una frazione di Cologna Veneta, paese in provincia di Verona, Andrea fa l’agricoltore. Lavora nell’azienda di famiglia, ereditata da suo padre, mentre la compagna Lara è una geometra.

I due hanno rivelato di essersi conosciuti grazie ad amici in comune, quando lei aveva già una figlia di 12 anni e lui tre figli. Stefano De Martino ha ironizzato sullo stile di Alessandro, fin troppo simile ad un noto serial killer. “È il nostro Hannibal Lecter – ha confessato -. Perché ha questo sguardo penetrante”.

Poco dopo Stefano ha scoperto il segreto del concorrente. Notando che il pubblico rideva infatti ha scoperto che Alessandro teneva una mano dentro la tasca dei jeans di Lara. “Hai una scaramanzia legata a Lara”, ha commentato e lei ha confermato ridendo.

Il gesto scaramantico del concorrente ha portato effettivamente fortuna, ma sul finale qualcosa è cambiato. Alessandro infatti si è ritrovato fra le mani il pacco numero 14, svelando di aver sognato i suoi nonni che gli dicevano di tenere quel pacco. “Ho sognato più di una volta il pacco 14. Ho visto tutti e due i nonni dirmi: Ti dico 7, anzi facciamo 14”, ha confidato.

Ma quando l’offerta del Dottore è arrivata Alessandro non è riuscito ad andare avanti. Ha infatti accettato di tornare a casa con 50mila euro, terminando così il gioco. Peccato che dentro il pacco che aveva, effettivamente, ci fosse il doppio ossia 100mila euro.

Stefano De Martino fra gossip e la sfida di Affari Tuoi

Tra i mille gossip che continuano a rincorrersi sulla sua vita privata, Stefano De Martino prosegue dritto per la sua strada, ormai saldo al timone di Affari Tuoi. La vera sfida, però, non è più quella di dimostrarsi all’altezza del format, ma di reggere il confronto con l’inossidabile Gerry Scotti, in una stagione televisiva in cui gli ascolti si giocano punto a punto. Forte di un seguito crescente e di uno stile sempre più personale, Stefano affronta la competizione con leggerezza e determinazione, consapevole che il pubblico premia autenticità e ritmo. E mentre i pettegolezzi continuano a fare rumore, lui lascia che siano i numeri – e il suo sorriso – a parlare.

A marzo, in una fase particolarmente favorevole, il game show aveva superato i 5,7 milioni di telespettatori con uno share vicino al 27%. A ottobre, Affari Tuoi è tornato a superare quota 5 milioni, raggiungendo circa il 24,5% di share e segnando uno dei sorpassi più significativi nella sfida con La Ruota della Fortuna.

