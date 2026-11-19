A "L'Eredità" le Professoresse si scatenano in pista con i ballerini Amedeo e Gabriele, e Liorni le punzecchia

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Marco Liorni e Le Professoresse

L’Eredità continua a essere uno degli show di punta di Rai1. Da oltre 25 anni, infatti, l’appassionante quiz a base di giochi di parole e nozioni di cultura generale tiene con il fiato sospeso milioni di telespettatori ogni sera. Il merito? Della conduzione garbata di Marco Liorni, della preparazione dei concorrenti e, ovviamente, del fascino delle nuove Professoresse, che nella puntata del 19 novembre si distinguono anche per le loro doti da ballerine.

L’Eredità, il ballo scatenato delle Professoresse

Nuovo appuntamento con L’Eredità: nella puntata del 19 novembre, oltre ai concorrenti, sono ancora una volta le Professoresse a essere protagoniste. In particolare, Ofelia e Marta fanno il loro ingresso in studio ballando sulle note di Bambolero insieme ai partner Amedeo e Gabriele. Colpito dalla grande sintonia in pista tra le due co-conduttrici e i ballerini, Marco Liorni chiede alle showgirl alcuni aggettivi per descrivere i loro partner.

“Un aggettivo su Amedeo? Sia nel ballo che nella vita è molto preciso“, spiega Ofelia. “Gabriele è molto comico. Mi tira sempre su il morale”, racconta invece Marta. “Beh, siete ben abbinati”, si lascia scappare Liorni. Al momento, tuttavia, non sembra esserci spazio per il gossip: Passaponti è felicemente fidanzata con il cestista Federico Casoni, a cui ha dedicato anche la vittoria a Miss Italia. Antonucci, invece, non ha mai condiviso dettagli sulla sua vita privata.

La gara di oggi de L’Eredità

A sfidarsi nella puntata di L’Eredità di oggi sono il campione Francesco; Micol, infermiera di Foligno; Leonardo, da Prato; Francesca, impiegata da Pesaro Urbino; Marco, di Nocera Inferiore, e un altro Marco, studente di filologia. Un parterre piuttosto variegato, in cui si distingue sin dalla manche di Sbagliando s’impara proprio il debuttante Marco, che dimostra grande preparazione e abilità nel gioco.

Al Triello arrivano Francesco, Leonardo e Marco, ma a sorpresa l’attuale campione viene eliminato ai 100 secondi. Un vero e proprio colpo di scena, visto che nella puntata precedente il concorrente era riuscito a indovinare la parola misteriosa e a vincere 12mila euro. Alla Ghigliottina approda quindi Marco, ex giornalista economico che sta attualmente completando gli studi in storia romana.

In un’avvincente manche, il concorrente riesce a conservare un montepremi piuttosto alto e si trova a dover collegare le parole “mettere”, “chiave”, “digitale”, “suo padre” e “campione”, che associa a “mondo”.

“Ero in dubbio con impronta, spero di non dovermene pentire”, spiega prima di scoprire la soluzione. La parola misteriosa, tuttavia, era un’altra: “copia“. Niente da fare per questa sera, ma, viste le doti del neo-campione, non è impossibile che prima o poi riesca a centrare l’ambito bersaglio.

La nuova stagione de L’Eredità

Il 19 ottobre è tornato sul piccolo schermo L’Eredità, il game show più longevo della televisione italiana, con la sua 25ª edizione. Alla conduzione è stato confermato Marco Liorni, affiancato da due nuove Professoresse: la modella romana Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, vincitrice dell’85ª edizione di Miss Italia.

Le novità, però, non riguardano soltanto il cast. Per celebrare questo importante anniversario sono previste sorprese e ospiti speciali, mentre le due Professoresse saranno affiancate da due ballerini professionisti, Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, che contribuiranno alla realizzazione delle coreografie.