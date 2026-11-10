Marco Liorni interroga le Professoresse a L’Eredità: cosa hanno svelato sui loro nomi

All'Eredità, Marta Antonucci e Ofelia Passaponti sono protagoniste di un simpatico scambio con il conduttore sull'etimologia dei loro nomi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Marco Liorni e Le Professoresse

Ricetta vincente non si cambia: L’Eredità, il quiz più longevo della televisione italiana, continua ad appassionare milioni di telespettatori. Il garbo di Marco Liorni alla conduzione, la preparazione dei concorrenti e le avvincenti manche ideate dagli autori sono gli ingredienti di un successo ventennale, a cui si aggiunge la simpatia delle nuove Professoresse.

L’Eredità, le Professoresse spiegano l’etimologia dei loro nomi

Sempre più presenti nelle dinamiche del gioco, le Professoresse de L’Eredità regalano agli spettatori di Rai 1 non solo piacevoli stacchetti musicali, ma anche simpatici siparietti. Marta Antonucci e Ofelia Passaponti non sono state da meno nella puntata del 10 novembre: in linea con lo spirito del programma, le due co-conduttrici hanno spiegato a Marco Liorni l’etimologia dei loro nomi.

“Marta è un nome guerriero e Ofelia?”, esordisce il conduttore introducendo le Professoresse in studio. “Ofelia è un nome shakespeariano, vuol dire che assiste e che aiuta”, spiega Passaponti. “Confermo, le si addice”, ribatte Antonucci. E lei? “Combatte, ha un bel carattere”, ricambia la collega. Insomma, se in passato si parlava spesso di rivalità tra primedonne del piccolo schermo, non sembra affatto essere il caso delle due conduttrici de L’Eredità.

La gara all’Eredità il 10 novembre

Nella puntata del 10 novembre de L’Eredità, il campione Federico torna a difendere il titolo, confrontandosi con sei concorrenti: Giorgia, scenografa; Claudio, impiegato nell’ufficio acquisti originario della provincia di Bergamo; Giulia, imprenditrice e mamma di quattro figli; Riccardo, proveniente da La Spezia; Rosa, di Casoria, e la giovane Arianna, laureata in Ingegneria e originaria della Brianza.

La gara entra subito nel vivo con la manche Sbagliando s’impara, durante la quale Giulia perde e si ritrova a sfidare Rosa. Ad avere la meglio è quest’ultima, che prosegue così il suo percorso nel gioco. Si passa quindi a 1, 2, 3… Quella!, al termine della quale è Giorgia a dover lasciare la competizione.

L’ingresso delle Professoresse accompagna le manche dedicate agli Anni e alla Scossa, al termine della quale Riccardo sfida Rosa. Questa volta è il concorrente ligure ad avere la meglio, conquistando un posto nella fase successiva. La gara prosegue con la sfida tra Fabrizio e Claudio per l’accesso al Triello: a spuntarla è Fabrizio che, dopo aver conquistato anche l’accesso ai 100 secondi ai danni di Arianna, deve arrendersi a Riccardo.

Alla Ghigliottina arriva quest’ultimo: per conquistare il montepremi, deve trovare la parola che colleghi gli indizi “ricco”, “fuori”, “salutare”, “Ferragosto” e “invito”. Dopo aver riflettuto sulle possibili soluzioni, Riccardo scrive sul cartellino la sua risposta: “Piatto“. Guidato da Marco Liorni, il concorrente si rende conto che la parola da lui individuata non è quella giusta e, ancora prima di scoprire la soluzione, capisce che il vocabolo misterioso è invece “pranzo”. Niente da fare per stasera: le Professoresse alle sue spalle applaudono sorridenti, ma non possono brindare con l’agognato spumante.

La nuova stagione de L’Eredità

Il 19 ottobre è tornato sul piccolo schermo L’Eredità, con la sua 25ª edizione. Alla conduzione è stato confermato Marco Liorni, affiancato da due nuove Professoresse: la modella romana Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, vincitrice dell’85ª edizione di Miss Italia. Per celebrare l’importante anniversario del programma sono previste sorprese e ospiti speciali, mentre le due Professoresse saranno affiancate da due ballerini professionisti, Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, che contribuiranno alla realizzazione delle coreografie.