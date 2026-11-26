IPA Marco Liorni

L’Eredità si conferma uno dei programmi più amati del preserale di Rai1, un appuntamento che da 25 anni appassiona ogni sera milioni di telespettatori con giochi di parole, prove di abilità e domande di cultura generale, fino all’attesa Ghigliottina finale. Ma il merito è innegabilmente anche della conduzione di Marco Liorni, della preparazione dei concorrenti e anche delle Professoresse che da ottobre fanno parte dello show e sono sempre più spigliate e a loro agio.

La prima parte della gara

La serata entra subito nel vivo con Sbagliando s’impara, e la prima a rischiare la permanenza è Imma. La concorrente non ha dubbi nello sfidare Francesca e non sbaglia: con un testa a testa serratissimo e 18 centesimi di scarto, è quest’ultima a dover abbandonare il gioco. Si passa senza esitazioni a Uno, due, tre… quella! ed è Francesco il primo a sbagliare due volte. Si gioca la sua permanenza al gioco del preserale di Rai Uno puntando il dito contro Miriam, riuscendo a prendersi la sua fetta di montepremi.

È il momento delle Professoresse Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, una dei più attesi della serata. Con la consueta grazia e il sorriso smagliante si esibiscono nello stacchetto con Amedeo e Grabriele. “È vero che la sera provate davanti allo specchio?” le incalza Liorni, e loro concedono volentieri un piccolo bis. Alle Date si gioca con Marta. Si omaggia Francesco De Gregori e il suo album Rimmel “ma non farmela cantare!” implora la professoressa Marta. La gara è appassionante, con i concorrenti che non mollano un colpo, ma alla fine è nuovamente Imma ad andare in sfida e porta con sé Fabio: è lui a spuntarla, anche stavolta per pochissimi decimi di secondo.

Per un attimo si mette da parte il gioco e si passa a un tema serio: “Ieri è stata la Giornata contro la violenza sulle donne, oggi è il giorno dopo: quello in cui dobbiamo confermare i buoni propositi”, ricorda il conduttore lanciando a tutto il pubblico un messaggio importante.

Le ultime sfide: chi vincerà?

Ma la gara riprende immediatamente e il momento della Scossa riporta Ofelia accanto a Marco Liorni. Si parla delle più belle piazze d’Italia: la prima in classifica non deve essere nominata. Neanche si riesce a finire il giro perché l’errore arriva subito per il campione Francesco, che chiama di Piazza dei Miracoli a Pisa e prende la scossa. Il conduttore e la sua compagna d’avventura continuano comunque la lettura delle descrizioni, portando il pubblico in un viaggio ideale attraverso le bellezze della Penisola. Alberta e Fabio vanno direttamente al Triello perché il campione porta in sfida il suo omonimo Francesco B. Qualche piccola indecisione è fatale a quest’ultimo, che si ritrova con pochi secondi a disposizione quando il suo rivale ne ha ancora parecchi: “Devi sperare in un epic fail!” commenta Marco Liorni. Ma la speranza non si realizza ed è il campione a proseguire la gara. La fortuna al Triello è clamorosamente dalla parte di Fabio che è l’unico ad accatastare montepremi e trova anche la pigliatutto. Il campione alla fine ha la peggio e ai Cento Secondi vanno Alberta e Fabio per giocarsi l’accesso a una Ghigliottina da 200.000 euro.

Cosa è successo alla Ghigliottina

Ed è Fabio alla fine che va a sedersi al tavolo della Ghigliottina e la cifra che porta in dote è altissima perché durante la punta ha raccolto anche il gettone da 25.000 euro. Il gioco però è inesorabile e, dimezzamento dopo dimezzamento, il concorrente si ritrova con 28.125 euro. Vita, Consumo, Andamento, Giovani, Factotum sono le parole da collegare e lui prova con Motore. Il termine giusto era Largo: niente da fare per stasera ma avrà ancora una chance domani.