Marco Bocci sostituisce le Professoresse a L’Eredità. E Liorni commette una gaffe

Marco Bocci sostituisce la Professoresse e arriva all'Eredità accanto a Marco Liorni: l'occasione è speciale.

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IPA Marco Liorni

Marco Liorni anche nel week end torna al timone de L’Eredità. Il format di Rai Uno continua a raccogliere consensi fra sfide, esibizioni delle nuove Professoresse e ovviamente la famosissima Ghigliottina.

L’Eredità, Marco Bocci accanto a Liorni per La Scossa

Il game show di Rai Uno quest’anno compie venticinque anni ed è tornato in onda, dopo il successo di Reazione a Catena (e delle Pappardelle) con tantissime novità. Terminata la pausa estiva e l’esperimento (riuscito a metà) dell’Eredità Summer, Marco Liorni ha presentato una nuova edizione dell’Eredità ricca di cambiamenti.

Prima di tutto l’arrivo di due nuove Professoresse. Ofelia Passaponti e Marta Antonucci sono state scelte per sostituire Linda Pani e Greta Zuccarello che per anni sono state accanto a Marco Liorni. La puntata di domenica 14 novembre 2026 è stata ricca di colpi di scena e caratterizzata dall’arrivo di un ospite speciale. Marco Liorni ha infatti accolto in studio Marco Bocci che ha sostituito le Professoresse nel gioco della Scossa.

L’attore è approdato nella trasmissione Rai per presentare la fiction 177 Giorni – Il rapimento di Farouk. La serie racconta un fatto realmente accaduto e che negli anni Novanta sconvolse l’opinione pubblica. Il 15 gennaio 1992 infatti il piccolo Farouk Kassam venne rapito mentre si trovava in Costa Smeralda con la sua famiglia. Il bambino, che all’epoca aveva solamente 7 anni, venne rapito da un gruppo di banditi nella casa in cui viveva con la madre Marion (Antonia Desplat), la sorellina Nour e il padre Fateh Kassam, interpretato nella fiction da Marco Bocci. L’evento diede il via ad un incubo durato ben 177 giorni e capace di tenere tutta l’Italia con il fiato sospeso.

“La Scossa che sta arrivando è molto particolare. Con noi Marco Bocci”, ha annunciato il conduttore, prima dell’ingresso in studio dell’attore.

Bocci ha quindi guidato il gioco della Scossa insieme al presentatore, sostituendo le Professoresse. “Devo farti gli auguri. Venticinque anni portati in maniera splendida”, ha scherzato Bocci, prima di iniziare la Scossa ispirata al rapporto fra padri e figli. L’attore ha due figli, Enea e Pablo, nati dall’amore per Laura Chiatti.

Anche se non hanno preso parte alla Scossa, le Professoresse hanno comunque avuto spazio nella trasmissione, fra il consueto balletto alle risposte legate alle date. Proprio durante questo blocco, Ofelia e Marta si sono raccontate a Marco Liorni.

“Come erano le vostre domeniche prima dell’Eredità?”, ha chiesto il presentatore. “Con tanto cibo, mia nonna Maria e riposo”, ha risposto Ofelia. “Domenica con i nonni, copertina e cibo”, le ha fatto eco Marta.

Poco dopo la gaffe di Liorni che, nel citare le showgirl, ha confuso Marta con Ofelia.

“Che ci dici…Marta, no Ofelia!”, ha detto chiedendo una risposta legata al quiz. “No parlo io!”, ha detto Marta, correggendolo con un sorriso.

Riccardo perde 45mila euro alla Ghigliottina

Ormai entrata nel vivo, questa nuova edizione dell’Eredità si è rivelata sin dalle prime puntata particolarmente emozionante. Il primo gioco ha regalato una sfida appassionante con Angelica che ha puntato il dito contro Mariarosaria, vincendo.

Un, due, tre quella, secondo gioco dello show, ha invece portato a sbagliare tutti i concorrenti, lasciando il pubblico con il fiato sospeso sino all’addio di Sara alla puntata.

Ad arrivare alla Ghigliottina alla fine è stato Riccardo. Il concorrente ha scritto la parola “mostra” cercando di conquistare il montepremi di 45mila euro. Alla fine però non è riuscito a vincere. La risposta giusta era: “vetrina”.