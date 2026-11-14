“Chi è più secchiona?”, la curiosità di Marco Liorni sulle Professoresse a L’Eredità

IPA Marco Liorni

E al grido di “buonasera Italia”, Marco Liorni ha cominciato la consueta puntata odierna de L’Eredità: a giocare sono stati il Campione Riccardo (“Re Riccardo” o “Riccardo con la corona”, così lo ha presentato il conduttore in studio), Angelica, Carlo, Ilenia (che è tornata dopo diversi anni a giocare all’Eredità), Chiara, Simone e Nadia.

Marco Liorni e la curiosità sulle Professoresse

Ogni sera L’Eredità è il game show più apprezzato: prima del telegiornale, Marco Liorni e le Professoresse ci fanno scoprire diverse curiosità. Una puntata d’ordinanza, quella di sabato 14 novembre: alla prima sfida Riccardo si è confrontato con Carlo, e il Campione ha avuto la meglio. Carlo, poi, ha lasciato lo studio non prima di aver mostrato al pubblico come si saluta con una mano: “Difficile, compiti a casa per tutti”, ha detto il conduttore.

In studio, è presente anche una concorrente che è tornata dopo diversi anni a L’Eredità: “Cosa c’è di diverso?”, ha chiesto Liorni. “Io ci sono stata nel 2020, quindi ci sono tante più persone e sono tutte carinissime: è un piacere”.

Poi è arrivato il momento del consueto balletto: Marta e Ofelia hanno ballato insieme a Gabriele e Amedeo e, al termine dell’esibizione, Liorni ne ha approfittato per togliersi una curiosità. Chi, tra le due Professoresse, è la più “secchiona” e disciplinata quando c’è da preparare le coreografie? Alla fine si è scoperto che, in realtà, lo sono un po’ entrambe: nessuna delle due lascia nulla al caso.

Chi ha vinto

Si sono poi sfidati Chiara, al debutto, e Simone (ha vinto quest’ultimo): quando però ha puntato il dito contro Angelica, alla fine la parola “vaticinio” lo ha messo in difficoltà. “Mi arrendo”. Tuttavia ha lasciato lo studio ricevendo il plauso di Liorni: “Quando un concorrente perde così a me dispiace sempre”. A volte, quando capita proprio “quella parola”, non c’è proprio nulla da fare: in ogni caso, è stato anche sportivo, riconoscendo la bravura di Angelica durante la sfida.

Dopo è arrivato poi il momento de La Scossa, con una domanda dedicata all’etimologia dei quartieri di alcune città italiane: qual è il “luogo in cui cessano i dolori”? A rispondere Posillipo è stata Ilenia, ma a strappare un sorriso è stato soprattutto lo scambio di battute tra Liorni e Marta: “Tu quanto sentimento hai nella vita?”, le ha chiesto il conduttore. “Non è che eccello. In tutti i sensi”, ha ammesso la Professoressa, che sui sentimenti si è definita “un po’ particolare”. La replica di Liorni, ormai nei panni dello psicologo? “Si sieda sul lettino e ne parliamo un’altra volta”.

Alla sfida, poi, Ilenia ha scelto Nadia, ed è stata quest’ultima ad avere la peggio. Alla fine, durante la sfida dei 100 secondi, tra Angelica e il Campione Riccardo ha vinto quest’ultimo: si è così conquistato la sua quinta Ghigliottina. Per 87.500 euro, ha provato a dare la risposta, cercando di unire le parole assenza, privata, popolo, protezione e contatti. La risposta giusta era “rete”, il Campione non l’ha indovinata: ha risposto “difesa”.