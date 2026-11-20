Nella puntata di venerdì 20 novembre, Marco Liorni si è divertito a stuzzicare le Professoresse. Per Elisa, invece, ha fatto un annuncio speciale

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IPA Marco Liorni con le professoresse de "L'Eredità"

È stata una puntata movimentata quella de L’Eredità di venerdì 20 novembre, con Marco Liorni che ha trovato anche il tempo di stuzzicare le professoresse.

Per una delle concorrenti, invece, la partecipazione al quiz di Rai 1 si è trasformata nell’occasione per condividere con il pubblico una notizia importante.

“L’Eredità”, la regia “provoca” Marco Liorni

Venerdì 20 novembre Marco Liorni è tornato al timone de L’Eredità con una nuova puntata del quiz di Rai 1. A difendere il titolo di campione è stato Marco, chiamato a confrontarsi con sei sfidanti: Pietro, Elisa, Francesco, Alessio, Martina e Leonardo.

A rendere movimentati i primi minuti della trasmissione ci ha pensato una regia particolarmente dispettosa, che ha deciso di prendersi gioco del conduttore a colpi di effetti sonori. Tutto è successo durante Sbagliando si impara, il gioco che mette alla prova i concorrenti con frasi di uso comune e parole da correggere. Prima un urlo improvviso, che ha sorpreso Liorni, poi il gracidio di una rana arrivato proprio durante una domanda sulla frase Rana di palude sempre si salva.

La regia non ha mollato la presa neppure con Nettuno volò sul nido del cuculo. Mentre Elisa cercava di individuare la risposta corretta, in studio sono partite le registrazioni dei versi dei cuculi. Una distrazione che ha spinto il conduttore a rivolgersi direttamente ai suoi collaboratori: “Mi distraete la concorrente!“. Liorni ha così mostrato di aver capito il gioco dei suoi autori, diventando a sua volta protagonista di uno dei momenti più divertenti della prima parte della puntata.

Marco Liorni lancia una sfida alle professoresse

Non sono mancati neppure i consueti momenti di complicità con le professoresse Marta e Ofelia. Dopo il tradizionale momento del sacchetto, le due hanno raggiunto Liorni al centro dello studio e il conduttore ne ha approfittato per rivolgere loro una domanda: “Tutte le prendete le parole, giusto? Anche la Ghigliottina?”.

Una domanda tutt’altro che casuale, visto che Liorni ha voluto capire se le due seguono e risolvono tutti i giochi anche quando si trovano dietro le quinte. “Dal primo all’ultimo gioco“, hanno risposto Marta e Ofelia, con una certa sicurezza.

La risposta ha divertito il conduttore, che non ha perso l’occasione per lanciare loro una piccola sfida: “Un giorno allora ce lo dimostrerete”. Chissà che prima o poi le due professoresse non decidano davvero di mettersi alla prova, questa volta dall’altra parte dello studio e con il ruolo di concorrenti.

Elisa annuncia le nozze in diretta

Per Elisa, la puntata ha riservato anche una sorpresa decisamente speciale. Dopo aver dovuto lasciare la gara, la concorrente ha avuto da Marco Liorni la possibilità di fare un bell’annuncio in diretta. Un messaggio rivolto soprattutto ad amici e parenti, invitati a tenersi liberi per una data importante. Poi, senza troppi giri di parole, la rivelazione: “Ci sposiamo!“.

Elisa ha così annunciato in diretta le nozze con il compagno Luca, condividendo con il pubblico de L’Eredità una notizia che segna un momento importante della loro storia.

Martina conquista la Ghigliottina

Il finale di puntata ha riservato una sorpresa. Dopo il Triello, che ha visto sfidarsi Martina, Marco e Francesco, sono stati Martina e Marco a conquistare l’accesso ai 100 Secondi. Una sfida combattuta, nella quale entrambi hanno provato a giocarsi fino all’ultimo la possibilità di arrivare alla Ghigliottina.

A spuntarla è stata Martina, protagonista di una vera e propria zampata all’ultimo secondo. Marco, che fino a quel momento aveva condotto un’ottima partita, non è riuscito a conservare il titolo di campione e ha dovuto lasciare il suo posto alla nuova concorrente.

Per Martina è arrivato così il momento più atteso: la Ghigliottina. Le cinque parole da collegare sono state monte, carro, saldatura, dirigibile e Stefano Belisari. Con questi indizi davanti a sé, la nuova campionessa ha scritto fuoco.

La sua intuizione, però, si è rivelata sbagliata: la parola corretta era Elio.