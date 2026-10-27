Sanremo Giovani 2026, i nomi dei primi 15 finalisti: c’è anche Selma

Sanremo Giovani 2026, svelati i primi 15 artisti selezionati. Tra volti noti e nuove promesse spicca Selma, concorrente di Tale e Quale Show. Ecco tutti i nomi in gara

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IPA Selma

La corsa verso il Festival di Sanremo 2027 entra nel vivo. Dopo le prime audizioni dal vivo, Sanremo Giovani 2026 ha svelato i nomi dei 15 artisti selezionati per proseguire il percorso verso il Teatro Ariston. Tra loro ci sono volti già conosciuti dal pubblico televisivo, come Albe e Petit, ma anche nuove promesse della musica italiana. A richiamare l’attenzione è soprattutto Selma, giovane cantante di Benevento, che dopo la vittoria a Dalla strada al palco e l’esperienza a Tale e Quale Show prova a conquistare un posto da protagonista nella città dei fiori. Soddisfatto Stefano De Martino, presidente della Commissione musicale e direttore artistico della manifestazione, che ha parlato di un debutto ricco di talento ed energia.

Sanremo Giovani 2026, chi sono i 15 artisti selezionati

Lunedì 26 ottobre, nella Sala A della sede Rai di via Asiago a Roma, si sono svolte le prime audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2026. Quindici gli artisti che hanno superato questa fase, guadagnandosi la possibilità di continuare la competizione.

La selezione mette insieme generi e percorsi differenti. Accanto a cantanti già passati attraverso i talent televisivi, figurano gruppi emergenti e interpreti che hanno costruito la propria esperienza lontano dal piccolo schermo.

Ecco l’elenco completo dei 15 artisti selezionati e dei rispettivi brani:

1. Albe – Vuoi o non vuoi

2. Basim – Distanza

3. Dubrazil – Por Favor

4. Florinda – Senza ‘E Te

5. frambo – NON DISTURBARE

6. Gallas – Fermo

7. Lea Gavino – L’ennesima canzone

8. Les Votives – NON IMPORTA

9. Neartica – Foto mossa

10. OCCHI – La guerra dei bottoni

11. Petit – SEI TU

12. Plasma – ENERGIA MECCANICA

13. rob – NON IMPARO MAI

14. Santamarea – Tutto questo mare dentro

15. Selma – Io sognerò

A valutare le esibizioni è stata la Commissione musicale presieduta da Stefano De Martino, affiancato da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Ema Stokholma e il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo.

“Un debutto straordinario per le prime audizioni live: una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi e occasioni come Sanremo Giovani”, ha commentato De Martino.

Sanremo Giovani 2026, quando si svolge la finale e come si arriva al Festival

Per i quindici artisti selezionati il cammino è tutt’altro che concluso. Il nuovo regolamento di Sanremo Giovani prevede infatti ulteriori passaggi prima della scelta del vincitore.

Da metà novembre sarà il turno dei concorrenti di Area Sanremo, chiamati a esibirsi davanti alla stessa Commissione musicale. Al termine delle selezioni verranno individuati sei finalisti: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo.

I sei artisti si sfideranno durante Sarà Sanremo, in programma venerdì 11 dicembre 2026 in prima serata su Rai 1. Sarà questa la serata decisiva, dalla quale uscirà un solo vincitore, destinato a conquistare un posto al Festival secondo quanto previsto dal regolamento.

L’appuntamento con la 77esima edizione del Festival di Sanremo è fissato dal 16 al 20 febbraio 2027. Cinque serate al Teatro Ariston, con ventiquattro artisti in gara e Stefano De Martino alla conduzione e alla direzione artistica.

Intanto, per Albe, Petit, Selma e gli altri artisti selezionati, il prossimo obiettivo è conquistare uno dei sei posti disponibili per la finale televisiva. La strada verso l’Ariston si fa sempre più stretta e la sfida è appena cominciata.